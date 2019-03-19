علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيس بوك تستعد للكشف عن نظارة الواقع الافتراضى Oculus Quest

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة "أوكليس" المطورة لنظارات الواقع الافتراضى والمملوكة لفيس بوك، الكشف رسميا عن نظارة Oculus Quest وذلك خلال فعاليات مؤتمر جوجل للألعاب GDC الذى ستجرى فعالياته اليوم.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى عزم Oculus الكشف عن إصدارها الجديد من نظارات الواقع الافتراضى Oculus Quest، فيما ينتظر أن توفر أوكليس لمطورى الألعاب ميزة معاينة الإصدار الجديد من نظارات الواقع الافتراضى خلال فعاليات المعرض.

كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة ايضا عن أبرز المميزات التى ستمتلكها نظارة الواقع الإفتراضى، كذلك من المنتظر أيضا أن تكشف الشركة عن منتجات أخرى مثل Rift S VR، وهى نظارة ضمن فئة النظارات المتوسطة، والتى تأتى أيضاً بميزة التعقب من الداخل إلى الخارج بتقنية تحاكى Oculus Quest.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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