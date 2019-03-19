صحيفة سويسرية: 1.4 مليون حالة وفاة بالسرطان متوقعة في 2019 بالإتحاد الأوروبي

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوطو السويسريةle temps أن عدد حالات الوفيات بسبب السرطان وفقا لدراسة جديدة سيصل إلى ما يقرب من مليون ونصف شخص في عام 2019 بالاتحاد الأوروبي ،لافتة إلى أن معدل الوفيات بسرطان الثدي ستنخفض بنسبة 9 ٪ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2014 ، باستثناء بولندا.

وأضافت الصحيفة أن من بين الدول الست الأكثر اكتظاظاً بالسكان ، سجلت المملكة المتحدة أعلى تنبؤات بحدوث وفيات بسبب سرطان الثدي (-13٪ منذ 2014) ، تليها فرنسا (-10٪) ، وألمانيا (-9٪) ) ، وإيطاليا (-7 ٪) ، وإسبانيا (-5 ٪) ، بينما بلغت نسبة الزيادة في بولندا 2 ٪.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حالات الوفيات بسبب سرطان الرئة بين النساء اللائي بدأن التدخين بعد الرجال في عام 2019 تجاوز عدد حالات الوفيات بسبب سرطان الثدي بمقدار96،800 مقابل 92،800. ولفتت الصحيفة إلى أن سرطان الرئة لا يزال هو الأكثر فتكًا في كلا الجنسين ، حيث من المتوقع وفاة 279 ألف (بما في ذلك 183ألف حالة وفاة بين الذكور) في عام 2019.