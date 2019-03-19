تكنولوجيا: Call of Duty تنطلق لاحقاً هذا العام على منصتي الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق قريباً أشهر الألعاب القتالية Call of Duty على الهواتف الذكية، حيث أعلنت كلاً من Activision وTencent عن توفير اللعبة لمستخدمي الهواتف الذكية على متجر تطبيقات iOS ومتجر جوجل بلاي لاحقاً هذا العام، على أن تنطلق في المناطق التي تم تحديدها سابقاً في البداية.

تأتي لعبة Call of Duty على الهواتف الذكية في كلاً من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا في البداية، كما تنطلق إلى مناطق أخرى لاحقاً بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات في شهر ديسمبر قبل نهاية هذا العام.

ولقد طورت لعبة Call of Duty للهواتف الذكية عبر Tencent، حيث من المقرر أن تتوفر بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات ابل، كما تضم المميزات الشهيرة للعبة من الأسلحة، الخرائط التي إشتهرت في سلسلة أجزاء اللعبة Call of Duty franchise، وBlack Ops إلى جانب Modern Warfare.

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أيضاً من المقرر أن تتوفر اللعبة بأكثر من نمط للعب، يأتي من بينها أنماط تنافسية بين اثنان من اللاعبين، أو بين مجموعة من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، كما تظهر للاعبين في مراحل اللعبة المختلفة الشخصيات الكلاسيكية التي عرفت بمهارات فريدة في اللعبة، مع شخصيات تفتح للاعبين عند تخطي المراحل الصعبة.

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