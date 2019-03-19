تكنولوجيا: Aurora أكبر أنظمة الحاسب بتكلفة وصلت إلى 500 مليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد الولايات المتحدة للمشاركة في منافسة أكبر أنظمة الحاسب العملاقة، حيث طورت نظام حاسب عملاق يعرف بAurora تدعمه رقاقات وتقنية إنتل ويصل إلى تكلفة 500 مليون دولار.

Aurora هو أكبر أنظمة الحاسب العملاق الذي طور من معامل Argonne الوطنية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن ينتهي العمل عليه في 2021، على أن يعرف لاحقاً ب1 exaflops.

ولقد حقق Aurora آداء يفوق آداء أكبر الأنظمة التي قدمت من IBM بخمس مرات أكثر، كما يأتي بآداء أفضل 8 مرات أكثر من الحاسب العملاق الذي أحتل المرتبة الثانية خلال العام الماضي، وهي الأنظمىة التي حصدت ألقاب أفضل أنظمة الحاسب العملاق في منافسة أقيمت في الصين.

ولقد ضمت منافسة الصين 500 نظام منافس يعود 227 نظام إلى الصين، بينما تساهم الولايات المتحدة بعدد 109 من أنظمة الحاسب العملاق، لذا لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على مستوى آداء Aurora بين الأنظمة العملاقة التي ستقدم من الصين، واليابان، فرنسا في 2020.

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ويضم Aurora وحدات معالجة من إنتل Xeon، مع تقنيات إنتل لأنظمة الحاسب العملاق، أيضاً من المقرر أن يتم بناء Aurora على عدد 200 خادم في نظام متكامل مميز بأعلى آداء.

أيضاً طورت Argonne نظام حاسب Aurora العملاق لدعم الجيل القادم من تقنيات الذكاء الإصطناعي، مع أفضل في بعض المشاكل الحالية، مثل التنبؤ بحالة الطقس، الوصول السريع للمعالجة الطبية الأنسب، وما إلى ذلك من أغراض أخرى.

يذكر أن نفقات منافسة exascale تم تقديرها ب 10 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2018 وحتى 2022، وهي نسبة كبيرة في إجمالي نفقات تطوير أجهزة الحاسب العملاق أو تقنيات الحوسبة التي تصل إلى 130 مليار دولار.

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