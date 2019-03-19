خلل في مستشعر القريب بـ Galaxy S10 يقوم بإيقاظ الهاتف عندما يكون في جيب المستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - أجهزة إستشعار القرب هي أجهزة الإستشعار التي يمكننا العثور عليها عادة في هواتفنا الذكية اليوم. وفي غالب الأحيان، نحن لا نفكر في هذا المستشعر ولا نهتم به، ولكن عندما لا يعمل على النحو المنشود، فيمكن أن يكون مزعجًا وهذا ما إكتشفه بعض مستخدمي Galaxy S10. ووفقا للتقارير، فيبدو أن بعض المستخدمين يجدون أنه نظرًا لوجود خلل ما، فإن مستشعر القرب في هواتفهم الذكية لا يعمل على النحو المطلوب.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون وظيفة مستشعر القرب، فهو يساعد على إيقاف تشغيل شاشة الهاتف عندما تضعها بجوار أذنك أثناء إجراء مكالمة. ومع ذلك، وفقا للمستخدمين، فهو يعمل بشكل جيد في تلك الحالة ولكن عندما يتم وضعه في الجيب، فإنه يمنع بطريقة ما إيقاف عمل الشاشة مما يجعل الهاتف يستنزف بطارية أكثر مما ينبغي.

لسوء الحظ، يبدو أنه لا يوجد حل للمشكلة في الوقت الحالي. حتى المستخدمين الذين يُخفضون حساسية الشاشة يجدون أن ذلك لا يزال لا يعمل. لم تعلق شركة سامسونج رسميًا بعد على هذه المشكلة، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت مشكلة مرتبطة بالعتاد أو مشكلة مرتبطة بالبرمجيات يمكن معالجتها من خلال تحديث في المستقبل.

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نأمل أن تكون شركة سامسونج على علم بهذه المشكلة وإصدار إصلاح لها في المستقبل القريب على إفتراض أنها مشكلة مرتبطة بالبرمجيات.