الإعلان رسميًا عن الهاتف Samsung Galaxy A40 مع كاميرا أمامية بدقة 25MP

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، رأينا مجموعة من الصور الرسمية المسربة للهاتف Samsung Galaxy A40، ولكن أصبح هذا الهاتف رسميًا الآن في هولندا. هذا الهاتف وصل مع المعالج الثماني النوى Exynos 7885، ومع كاميرتين في الخلف، ومع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل.

يقع الهاتف Galaxy A40 الجديد في مكان بين Galaxy A30 و Galaxy A50 اللذان أعلنت عنهما شركة سامسونج في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر الشهر الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. ويضم الهاتف Galaxy A40 كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 5.9 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبغض النظر عن الشاشة، فقد قامت شركة سامسونج كذلك بتزويد هذا الهاتف بـ 4GB من الذاكرة العشوائية وبـ 64GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يمكن زيادة هذه الأخيرة إلى 512GB بإستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

وبالنسبة للكاميرتين في الخلف، فهما تستخدمان مستشعرين بدقة 16 ميغابكسل و 5 ميغابكسل علمًا أن واحدة من هاتين الكاميرتين تستخدم عدسة عادية، في حين تستخدم الكاميرا الأخرى عدسة واسعة الزاوية، تمامًا كما هو الحال مع الهاتف Galaxy A30. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تستخدم مستشعر بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

ووفقا لشركة سامسونج، فقد قامت بتسعير الهاتف Galaxy A40 بنحو 249€ في أوروبا، وستقوم بإطلاقه بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والبرتقالي والأبيض. ومقابل هذا السعر، ستحصل أيضًا على بطارية بسعة 3100mAh، وعلى نظام Android 9 Pie مع واجهة One UI، ومع مستشعر بصمات الأصابع كذلك في الواجهة الخلفية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن المتجر الهولندي Belsimpel بدأ فعلاً بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy A40، ولكن من غير المقرر أن يتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي حتى اليوم 10 أبريل.