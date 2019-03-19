ZTE تؤكد بعض الميزات الرئيسية لهاتف الألعاب القادم، Nubia Red Magic 3

فاطمة أيت طالب - دبي - تكتسب الهواتف الذكية المصممة للاعبين المزيد من الزخم، وتحاول معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية جلب شيء يلبي إحتياجات مئات الملايين من اللاعبين في العالم. العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE ليست غريبة على سوق الهواتف الذكية المصممة لللاعبين بفضل سلسلة هواتفها الذكية Nubia Red Magic. وعلى ذكر ذلك، فيبدو أننا لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن تكشف لنا هذه العلامة التجارية عن هاتفها الرائد التالي المصمم للاعبين. في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، كشف المدير العام للشركة، السيد Ni Fei، عن ستة ميزات أساسية في الهاتف Nubia Red Magic 3 القادم من الشركة.

أولاً، سيضم الهاتف نظام للتبريد يعتمد على السائل والهواء لمعالجة الضغط الحراري. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إستخدام نظام التبريد هذا لأول مرة على الهواتف الذكية في Nubia Red Magic 3، ولكن يبقى أن نرى مقدار الفائدة التي سيجلبها نظام التبريد هذا للاعبين. وبغض النظر عن نظام التبريد، فسوف يتم شحن هذا الهاتف كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية.

من المفترض أن تمتاز شاشة الهاتف Nubia Red Magic 3 بمعدل تحديث أعلى من معظم الحواسيب المحمولة المصممة للاعبين، وستقدم ميزات خاصة لحماية العين. لقد رأينا هواتف مصممة للاعبين مثل Razer Phone يقدم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت شاشة الهاتف Nubia Red Magic 3 ستقدم معدل تحديث مماثل أم لا.

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الهاتف Nubia Red Magic 3 سيضم كذلك بطارية أكبر من بطارية 3800mAh المستخدمة في هواتف Nubia Red Magic السابقة. وأخيرًا، سيتم في الهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد تنقيح محرك الإهتزاز الرباعي الأبعاد لتوفير إمكانية تخصيص ردود الفعل الإهتزازية.

لمح السيد Ni Fei إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد في شهر أبريل المقبل، لذلك ربما سنسمع المزيد عنه في الأسابيع المقبلة.