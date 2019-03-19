الهاتف Galaxy A40 يتوهج في مجموعة من الصور الرسمية المسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن Galaxy A30 و Galaxy A50 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر الشهر الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكن من الواضح أن هناك مساحة كافية بينهما لطراز آخر. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Galaxy A40 وبعض مواصفاته التقنية كذلك.

سيتم تقديم الهاتف Galaxy A40 باللون الأسود والأزرق الفاتح والبرتقالي. وسيضم كاميرتين في الخلف، إحداهما ستضم عدسة واسعة الزاوية على الأرجح. سيضم هذا الهاتف كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف بدلاً من الشاشة مثل Galaxy A50. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذك الكاميرا الأمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، بينما سيضم منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذ USB Type-C في الأسفل جنبا إلى جنب مع مكبر الصوت.

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الشائعات أخبرتنا أن الهاتف Galaxy A40 سيضم شاشة بقطر 5.7 إنش، مما يجعله أصغر هاتف في تشكيلة Galaxy A Series التي تم إطلاقها هذا العام. وجدير بالذكر أنه تم فعلاً رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء مع المعالج Exynos 7885، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية علمًا أنه يقال كذلك أنه سيكلف 249 يورو. ظهر الهاتف بالفعل على موقع سامسونج الرسمي في المملكة المتحدة، ومن المحتمل أن يكون أحد الهواتف الذكية الثلاثة التي سيتم الكشف عنها في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 10 أبريل.