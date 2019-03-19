المؤسس المشارك لـ WhatsApp يدعو المستخدمين لحذف الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت سمعة الفيسبوك للكثير من الضرر في الأونة الأخيرة، وتحديدًا بسبب فضائح الخصوصية التي إرتبطت بهذه الشبكة الإجتماعية في السنوات الأخيرة. دعا Brian Acton، المؤسس المشارك لتطبيق WhatsApp، المستخدمين لحذف الفيسبوك في فصل دراسي لعلوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، على الأقل وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع BuzzFeed News.

ووفقا للتقرير، فقد نقل عن السيد Brian Acton قوله : ” لكي نكون صادقين تمامًا، فإن الشبكات المفتوحة تكافح لمحاربة خطابات الكراهية… تكافح آبل لتحديد ما هو التطبيق الجيد والتطبيق السيء. تكافح شركة جوجل ما هو موقع الويب الجيد وموقع الويب السيء. هذه الشركات ليست جاهزة لإتخاذ هذه القرارات “.

وأضاف : ” ونمنحهم القوة. هذا هو الجزء السيء. نحن نقوم بشراء منتجاتها. نحن نشترك في هذه المواقع. حذف الفيسبوك، آليس كذلك؟ “. هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الناس الجمهور لحذف الفيسبوك. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يدعو فيها Brian Acton المستخدمين إلى حذف الفيسبوك، ولكن يبدو أنه لا يزال جادًا بشأن ذلك.

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بالطبع، يبقى أن نرى ما إذا كان المزيد من المستخدمين سيتخلون عن الفيسبوك أم لا، ولكن الفيسبوك تعد جزءًا لا يتجزأ من الكثير من الخدمات على شبكة الإنترنت، ولكن بلا شك تحتاج الشركة إلى تعزيز جهودها في الجانب المتعلق بخصوصية المستخدمين إذا كانت ترغب في الإحتفاظ بالمستخدمين.