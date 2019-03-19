شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تختبر أول "أتوبيس" ذاتى القيادة بشوارع مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت شركة Stagecoach البريطانية، إطلاق أول حافة كبيرة ذاتية القيادة إلى شوارع مدينة مانشستر فى المملكة المتحدة البريطانية، حيث تمكن سائق الحافلة من الجلوس والاسترخاء أمس، بفضل تقنية القيادة الذاتية، حيث بدأت الشركة اختبار هذه التقنية فى الشوارع العامة، بعد أن كانت تعتمد عليها فقط فى التنقل فى أحد مستودعات العمل التابعة لها.

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ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فتم استخدام أجهزة استشعار متعددة بما فى ذلك الرادار والكاميرات الضوئية والموجات فوق الصوتية لتخطيط مسار الحافلة أثناء اكتشاف الأشياء وتجنبها، فيما تأمل شركة Stagecoach أن يوفر هذا فوائد فى المستقبل خلال رحلات الركاب، مثل تقديم تحذير عندما يكون راكب الدراجة النارية أو المشاة فى مكان عمياء.

لكن القواعد الحالية تعنى أن السائق يجب أن يبقى على متن الحافلة فى جميع الأوقات حتى خلال القيادة الذاتية، وذلك على الرغم من أن المملكة المتحدة بصدد تحديث لوائحها حول المركبات بدون سائق، وسيشكل البرنامج الذى يتم استخدامه فى مانشستر أساس خطة تجريبية أخرى العام المقبل تشمل خمس حافلات مستقلة تنقل الركاب بين إدنبرة وفايف عبر ممر فورث رود بريدج.