هواوي تطرح حاسبها المحمول Huawei MateBook 13 في الإمارات

الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 13 يمزج أرقى مستويات الأداء والتنقل ليواكب متطلبات الطلاب والمهنيين الشباب في الإمارات أثناء تنقلهم المستمر

تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في حياتنا اليومية، حيث تزودنا التقنيات المبتكرة بالمزايا التنافسية التي ترتقي بمستويات كفاءتنا وإنتاجيتنا، وغالباً ما يتم تعريف الإنتاجية على أنها الاستخدام الأمثل للموارد بما يتيح لنا إمكانية تسهيل وتبسيط عملنا.

وينطبق ذلك بشكل خاص على طلاب الجامعات والمهنيين الشباب الذين لا يزالون في طور التعلم ويتخذون خطواتهم المهنية الاولى في عالم اليوم الذي تهيمن عليه أنماط الحياة السريعة.

وأصبحت الاستفادة من التكنولوجيا جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت دبي، منذ إطلاق خطة “دبي الذكية” في عام 2014، تطبيق الكثير من المبادرات الرامية للارتقاء بسوية حياة جميع سكانها وإعداد القوى العاملة التي تستخدم التكنولوجيا الذكية على الوجه الأكمل بما يتيح لها العمل بكفاءة أكبر.

وباعتبارها من أهم أدوات التعلم والترفيه، فلا شك أن الحواسيب المحمولة يمكن أن تلعب دوراً محورياً بتعزيز مستويات الإنتاجية في القطاعات ومجالات العمل المختلفة.

وبغية تحقيق التوازن الأمثل بين المظهر الأنيق والابتكار، يرسي الحاسوب المحمول الجديد كلياً Huawei MateBook 13 معايير جديدة من نواحي العرض والأداء والترابط بين المنصات المتعددة في مجال الحواسيب المحمولة بقياس 13 إنش.

ويمتاز الحاسوب الجديد بسهولة حمله الفائقة ومظهره الرائع وخفة وزنه الكبيرة ليوفر بذلك مجموعة واسعة من المزايا الفريدة ضمن جهاز واحد يضمن لمستخدمه الوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.

وتشتمل مزايا حاسوب Huawei MateBook 13 على ميزة شاشة العرض الكاملة والتصميم فائق النحافة والهيكل خفيف الوزن والأداء الفائق، فضلاً عن تقنية OneHop التي تتيح مشاركة ونقل الملفات الضخمة لاسلكياً بسرعة فائقة، ما يجعله واحداً من أفضل الكمبيوترات المحمولة لهذا الموسم.

وتم تصميم كمبيوتر Huawei MateBook 13 ليلائم احتياجات المستخدمين الشباب من جيل الألفية وما بعده، والذين يتطلعون باستمرار للحصول على أجهزة تواكب نمط حياتهم النشيط، حيث يدعم أنماط الاتصال بين الأجهزة الذكية والحواسيب المكتبية لضمان سهولة الاتصال والتفاعل سواء أثناء إعداد بحث جامعي أو إطلاق مشروع جديد في العمل.

ومع تنامي حضور الكمبيوترات المحمولة فائقة النحافة، فقد برهنت الكمبيوترات المحمولة بقياس 13 إنش على أنها تشكل الحافز الأهم للمتطلبات السائدة بفضل مزاياها التي تشمل زيادة نسبة الشاشة مقابل الهيكل، وتصميمها العصري الأنيق، ودقة عرضها العالية، ووحدة معالجة الرسوميات المتميزة، ومستشعر بصمة الإصبع ذو الأداء الفائق.

وتم تصميم مزايا Huawei MateBook 13 المبتكرة استناداً إلى تفضيلات المستخدمين المتغيرة والذين يتطلعون للحصول على أجهزة سهلة الحمل بما يلائم أنماط حياتهم النشطة.

ونظراً لكونها الرفيق الأمثل بالنسبة للخريجين الجامعيين والمهنيين الشباب أثناء العمل واللعب في عالم اليوم شديد الترابط، فقد حازت المجموعة الجديدة من كمبيوترات هواوي المحمولة على عدد من الجوائز المرموقة خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية.

وفيما يلي أسباب هذا التكريم.

صورة كاملة ومنظور أوسع

سواء كان المستخدم يدرس تصميم الرسوميات أو كان يرغب بقضاء وقت ممتع، فإن حاسب Huawei MateBook 13 الذي يمتاز بنسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 88 في المئة وحوافه البالغ عرضها 4.4 ميليمتر يوفر مساحة أكبر لعرض رسومات فائقة الوضوح وتنبض بالحيوية بما يثري خيال المستخدم.

كما ينطوي الحاسوب على مزايا ضبط السطوع والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة المعلومات المعروضة على الشاشة بوضوح حتى تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق، ومتابعة كتابة أبحاثهم أثناء قضاء أوقات ممتعة خارج المنزل.

عالمك بين يديك

لا تقتصر مزايا حاسب Huawei MateBook 13 على الأداء الفائق، بل تتعداه إلى سهولة الحمل والتنقل.

ويمتاز الحاسوب الجديد بشاشة عرضه البالغ قياسها 13 إنش (أي أنه أصغر من ورقة بقياس A4)، وذلك بفضل حوافه فائقة الدقة.

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ومن خلال هيكله فائق النحافة والبالغ وزنه 1.3 كيلوجرام فقط، يشكل حاسب Huawei MateBook 13 الجهاز الأمثل بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون أنماط الحياة النشطة خارج المنزل ويرغبون في الوقت نفسه بالبقاء على تواصل.

تطبيق OneHop لنقل الملفات الكبيرة

نحتاج جميعاً إلى نقل الملفات بين الهواتف الذكية والكمبيوتر، ويعتمد الكثيرون على تطبيقات المحادثة الفورية لنقل هذه البيانات، إلا أن هذا الخيار ليس عملياً تماماً ويستغرق الكثير من الوقت والجهد.

ويتيح Huawei MateBook 13 إمكانية نقل الملفات حتى الكبيرة منها باستخدام تطبيق Huawei OneHop المحدث.

ويسمح التطبيق الآن بنقل ملفات الفيديو والصور من الهاتف إلى الكمبيوتر بضغطة واحدة، حيث يمكن نقل ما يصل إلى 500 صورة بدقيقة واحدة، أو نقل ملف فيديو بحجم 1 جيجابايت خلال 35 ثانية فقط.

القوة والأناقة

لم يعد الكمبيوتر المحمول مجرد أداة للعمل أو الترفيه، بل تحول إلى انعكاس حقيقي عن شخصية المستخدم ونمط حياته.

ويبحث الجيل الشاب اليوم عن التصميم الأنيق والملفت للنظر، دون التفريط بالمواصفات التقنية المتقدمة، وهو ما يقدمه Huawei MateBook 13 من خلال التصميم المعدني البسيط والأنيق في الوقت ذاته.

وبالإضافة إلى المظهر الرائع، فإن الهيكل المعدني يؤمن حماية متقدمة للكمبيوتر المحمول، حيث أنه مقاوم للخدوش والصدمات.

كما جرى تصنيع الشاشة من الزجاج المدعم المقاوم، الذي يمنح المستخدم الثقة الكاملة ليصطحب الكمبيوتر معه حيث أراد دون أي خشية أو قلق.

عمر أطول للبطارية ليلائم نمط حياتك

يعد عمر البطارية من أهم العوامل التي تجعل من أي كمبيوتر محمول ملائماً للحياة العصرية، فنحن ننتقل دوماً من مكان إلى آخر، ونعمل على الطريق، ولذلك نحتاج إلى كمبيوتر محمول لا تنتهي بطاريته بسرعة، فآخر ما نحتاجه هو جهاز آخر نقلق بسبب شحن يطاريته كل يوم، ومع بطارية بسعة 41.7 واط ساعي، سوف نحصل على 7 ساعات متواصلة من العمل دون الحاجة للشحن.

من العمل إلى الترفيه في مكان واحد

بعد يوم شاق وطويل في العمل، ليس هناك ما هو أفضل من قضاء وقت ممتع لاستعادة نشاطنا.

ويتيح كمبيوتر Huawei MateBook 13 المحمول الاسترخاء والاستمتاع بحضور فيلم أو مقاطع فيديو مضحكة، من خلال تقنية Dolby Atmos الرائعة التي تتيح تقنيات وتأثيرات صوتية متقدمة وتجربة ترفيهية عالية.

وتقدم هواوي تقنية راحة العين في الهواتف المتحركة والحواسيب المحمولة التي تنتجها الشركة من أجل حماية أعين المستخدمين من الاستخدام الطويل لأجهزة الكمبيوتر، حيث يقضي الكثير منا غالبية اليوم أمام الشاشات للعمل أو التسلية، وتعمل هذه التقنية على فلترة اللون الأزرق القوي لإراحة العين وتخفيف الضغط عنها.

مهام متعددة وأداء متقدم

عند شراء Huawei MateBook 13، فإنك لن نحتاج إلى إدخال كلمات السر في كل مرة تغادر فيها الطاولة لشرب كأس من الماء، حيث تقدم هواوي وللمرة الأولى في كمبيوتر محمول تصنعه يعمل بنظام ويندوز زراً خاصاً للتشغيل، يحفظ بيانات بصمة الإصبع عند الضغط عليه، ويعيد فتح الكمبيوتر بضغطة واحدة دون الحاجة لإدخال كلمة السر أو استخدام ماسح بصمة الإصبع.

السعر والتوافر

يتوفر كمبيوتر Huawei MateBook 13 المحمول بنسختين، تعمل الأولى بمعالج Intel Core i7-8565U من الجيل الثامن، مع قدرة تخزينية 512 جيجابايت بتقنية SSD، باللون الرمادي الأنيق، وبسعر 3999 درهماً.

أما النسخة الثانية فتأتي مع معالج Intel Core i5 8265U وسعة تخزينية 256 جيجابايت بتقنية SSD، باللون الفضي وبسعر 2999 درهماً.

وتضم كل من النسختين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبطاقة رسوميات Intel UHD Graphics 620، وبطارية بسعة 42 واط ساعي تتيح 9.6 ساعة من حضور الفيديو، مع تقنية الشحن السريع ومايكروفونين وسماعتين مزودتين بتقنية Dolby ATMOS.

وتأتي جميع كمبيوترات Huawei MateBook 13 بضمان لمدة 12 شهرًا.