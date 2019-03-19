إنفيديا تعلن عن حاسب ذكاء اصطناعي بقيمة 99 دولار

أعلنت شركة إنفيديا عن أحدث الأجهزة في سلسلة منتجاتها التي تركز على تعلم الآلة، وهو عبارة عن حاسب ذكاء اصطناعي جديد بقيمة 99 دولار أمريكي يسمى Jetson Nano، والذي من المنتظر أن يساعد في الإسراع بتطبيق تطورات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

وكانت التطورات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد أنتجت خوارزميات لكل شيء، مثل التعرف على الصور والترجمة الفورية.

ويعد Jetson Nano المنتج الأحدث من مجموعة إنفيديا للوحات Jetson المدمجة للحوسبة، مثل أجهزة Jetson AGX Xavier و Jetson TX2، والتي تستخدم لتوفير العقول للروبوتات والأجهزة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمنتج التعامل مع مهام مثل التعرف على الكائنات والتنقل المستقل دون الاعتماد على قوة المعالجة السحابية، بالإضافة إلى دعمة لنسخة نظام لينكس الكاملة لسطح المكتب، ومتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية والملحقات.

ويعرف هذا النوع من الحواسيب باسم حوسبة الحافة، ولأنه يعني أن البيانات التي تتم معالجتها من الكاميرات والميكروفونات لا تترك الجهاز أبدًا، فإن النتيجة النهائية هي عادة الأجهزة التي تكون أسرع وأكثر موثوقية وأكثر أمانًا.

وجرى استخدام لوحات Jetson السابقة لتشغيل مجموعة من الأجهزة، لكن لوحة Jetson Nano تهدف إلى توفير أجهزة أصغر حجمًا.

وأطلقت إنفيديا مجموعة أدوات المطورين الخاصة بلوحة Nano من أجل استهداف المصممين والباحثين وصناع الأجهزة مقابل 99 دولار أمريكي، ووحدات جاهزة للإنتاج للشركات التجارية مقابل 129 دولار أمريكي (بحد شراء أدنى يبلغ 1000 وحدة).

وكشفت الشركة أيضًا عن مجموعة أدوات روبوتية مستقلة مفتوحة المصدر بقيمة 250 دولار دولار تسمى JetBot، والتي تتضمن Jetson Nano مع هيكل روبوت، وحزمة بطارية، ومحركات، مما يسمح للمستخدمين ببناء روبوت خاص بهم.

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ويحصل المستخدم من خلال Jetson Nano على 472 جيجافلوبس من قوة الحوسبة للشبكات العصبونية وأجهزة الاستشعار عالية الدقة وميزات الروبوتات الأخرى المدعومة بمعالج ARM A57 رباعي الأنوية.

بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Nvidia Maxwell بـ 128 نواة، حيث تتم معظم عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR.

وتدعم لوحة Nano مجموعة من أطر عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة، بما في ذلك TensorFlow و PyTorch و Caffe و Keras و MXNet.

كما أنها مزودة بعدد من الواجهات والمنافذ، بما في ذلك أربعة منافذ USB 3.0، ومنفذ جيجابت إيثرنت Gigabit Ethernet، وفتحة بطاقة MicroSD، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.3.

وتقول إنفيديا إنها تأمل أن تسمح نقطة التسعير بتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي للمستخدمين الجدد.

تجدر الإشارة إلى أن منتج Jetson Nano ليس الأول من نوعه، إذ تقوم شركة إنتل ببيع جهاز Neural Compute Stick مقابل 79 دولار أمريكي، في حين كشفت جوجل مؤخرًا عن جهازين مماثلين في إطار علامتها التجارية كورال Coral بسعر 150 و 75 دولار أمريكي.