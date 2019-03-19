هيئة الاتصالات: نصف سكان السعودية تسوقوا عبر الإنترنت في…

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018، والتي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في العام 2018 إلى 49.9 في المئة، في مقابل 47.90 في المئة لعام 2017، و 37.3 في المئة لعام 2016.

وأوضحت نتائج الدراسة التي من المفترض أن تستعرضها الهيئة مع عدة دراسات في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات غدًا الأربعاء، أن الإناث هن الأعلى تسوقًا عبر الانترنت لعام 2018 بنسبة بلغت 51.7 في المئة، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6 في المئة.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10 آلاغ مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20 في المئة من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20 في المئة، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80 في المئة.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018 حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20 في المئة من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90 في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20 في المئة.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت في 2018، فكانت سلع الملابس والأحذية وملحقاتها بنسبة 69.70 في المئة، وسلع الحاسبات الآلية والهواتف ذكية بنسبة 46.90 في المئة.

وبينت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10 في المئة من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018، في مقابل 37.70 في المئة لعام 2017، و 21.40 في المئة في لعام 2016.

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وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10 في المئة من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان بنسبة 28.10 في المئة، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت بنسبة 5.30 في المئة، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الالكترونية بنسبة 4.10 في المئة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستكشف غدًا الأربعاء عن المزيد من نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018 في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما تناقش أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

ودعت الهيئة في وقت سابق الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني.