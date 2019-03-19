IDC: الأجهزة القابلة للارتداء سوف تنمو بنسبة 15.3% بحلول…

توقع أحدث تقرير من “مؤسسة البيانات الدولية” IDC أن ينمو السوق العالمي للأجهزة القابلة للارتداء، والذي يشمل الآن سماعات الرأس اللاسلكية مع المساعدات الذكية، بنسبة 15.3% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 198.5 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2019.

وقالت الشركة في تقريرها الذي نشرته يوم الاثنين الدافع وراء هذا النمو سيكون استمرار انتشار الساعات والأجهزة التي تُلبس على الأذن والأساور الإلكترونية بالإضافة إلى مزيد من التبني في قطاع الرعاية الصحية. وفي المستقبل، من المتوقع أن يصل السوق إلى 279 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.9%.

وقال جيتش أوبراني، مدير الأبحاث في لتقرير تتبع الأجهزة المحمولة في “آي دي سي”: “إن ظهور المساعدات الذكية على الأجهزة القابلة للارتداء، سواء على المعصم أو الأذن، هو اتجاه يستحق المراقبة”. وأضاف: “على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن دمج تلك المساعدات الذكية مع الأجهزة القابلة للارتداء يمهد الطريق أمام حالات استخدام جديدة، مثل السماح لهذه الأجهزة بالاقتران بالمنزل الذكي لجعل الأجهزة أكثر نشاطًا في حث المستخدمين على العيش حياة أكثر صحة أو أكثر إنتاجية”.

وقال رامون تي. لاماس، مدير الأبحاث في فريق “آي دي سي” للأجهزة القابلة للارتداء: “هناك عاملان رئيسيان لسوق الأجهزة القابلة للارتداء هما الرعاية الصحية وتبني المؤسسات”. وأضاف: “تلعب الأجهزة القابلة للارتداء دورًا مهمًا في الصحة الرقمية، إذ تقوم باستمرار بجمع بيانات المرضى المهمة مع منحهم أيضًا القدرة على المراقبة الذاتية. وداخل المؤسسة، يمكن أن تساعد الأجهزة القابلة للارتداء في تسريع عملية التحول الرقمي للشركات من خلال نقل المعلومات ذهابًا وإيابًا مع السماح للعمال لإكمال مهامهم بشكل أسرع، حيث يمكن لكل من البائعين والشركات تبسيط العمليات لتحقيق نتائج أسرع”.

Advertisements

ووفقًا لـ “آي دي سي”، شكلت الساعات 44.2% من سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها إلى 47.1% في عام 2023. وستتصدر الساعات الذكية من آبل السوق، على الرغم من المنافسة المتزايدة من الساعات التي تعمل بإصدار بنظام “وير أو إس” Wear OS وهو نسخة معدلة من نظام أندرويد.

وقالت الشركة في تقريرها إن سماعات الأذن ستكون ثاني أكبر فئة من الأجهزة القابلة للارتداء في عام 2023 بحصة 31%. وسيساعد تضمين أجهزة الاستشعار البيومترية واعتماد مساعدات ذكية في دفع هذه الفئة إلى الأمام خلال التوقعات.

وبحسب التقرير أيضًا، فإن الأساور الإلكترونية التي كانت الأشهر بين الأجهزة القابلة للارتداء ستشهد نموًا ثابتًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.7%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض النمو من حيث القيمة بالدولار بمعدل سنوي مركب نسبته -4.1% خلال نفس المدة حيث سينخفض متوسط أسعار البيع من 51 دولارًا في عام 2019 إلى 42 دولارًا في عام 2023. وتهيمن على السوق بالفعل علامات تجارية صينية مثل هواوي وشاومي، ومن المتوقع أن يستمر هذا.