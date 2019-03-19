آبل تعلن عن حاسبين لوحيين جديدين iPad Air و iPad Mini

أطلقت شركة آبل في خطوة مفاجئة يوم الاثنين حاسب “آيباد أير” iPad Air جديدًا بحجم 10.5 بوصة، وقامت بتحديث حاسبها اللوحي “آيباد ميني” iPad Mini، ويأتي ذلك قبل حدث 25 آذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تطلق خدمة تلفزيونية جديدة.

ويُعتقد أن شركة آبل أطلقت حواسب iPad الجديدة في إطار ترقية ضرورية لمنتجاتها الحالية، ولكن من المرجح أن يتحول التركيز هذا العام إلى الخدمات، خاصةً بعد أن أعلنت عن أول انخفاض لها على الإطلاق في مبيعات آيفون في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتمتاز حواسب iPad الجديدة بأنها تضم معالج A12 Bionic الأحدث من آبل، كما أنها أصبحت تدعم لوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، والجيل الأول من قلم الشركة الإلكتروني Apple Pencil، وليس الجيل الثاني الذي يدعم الشحن والاقتران المغناطيسي.

يُشار إلى أن حاسب iPad Mini هو الأول منذ 3 سنوات ونصف، وكان يُعتقد في السابق أن شركة آبل سوف تتخلى عن هذا الحاسب لأن الهواتف الذكية أصبحت أكبر. ويشبه الحاسب الجديد نموذج عام 2015، ولكن المواصفات الداخلية تغيرت. وهو يقدم شاشة بقياس 7.9 بوصات.

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وبخلاف جهاز iPad Pro، لا يزال جهاز iPad mini يتميز بمستشعر بصمة Touch ID ومنفذ Lightning ومنفذ لسماعة الأذن. وهو يتوفر اعتبارًا من اليوم باللون الفضي، والرمادي، والذهبي.

وقالت شركة آبل في بيان إن جهاز iPad Air يتوفر بحجم 10.5 بوصة وبسعر يبدأ من 499 دولارًا لطراز واي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 629 دولارًا لطراز واي فاي + اتصال خلوي لذات السعة. أما جهاز iPad mini الجديد فيبدأ سعره من 399 دولارًا لطراز واي فاي فقط و 529 دولارًا لطراز واي فاي + الاتصال الخلوي.

يُشار إلى أنه بإطلاق حاسبي iPad Air و iPad Mini الجديدين، تكون سلسلة حواسب iPad اللوحية متاحة بأربعة نماذج مختلفة من الأكبر iPad Pro بقياس 12.9 بوصة إلى الأصغر iPad Mini بقياس 7.9 بوصات.

وفيما يتعلق بأداء حواسب iPad في السوق، فقد حققت شركة آبل في السنة المنتهية في أيلول/سبتمبر 2018 نحو 19 مليار دولار من إيرادات مبيعات iPad، وهو جزء صغير جدًا مقارنة بما يقرب من 167 مليار دولار من مبيعات iPhone.