الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A5S مع شاشة بحجم بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لتسريب في أواخر الأسبوع الماضي، قامت شركة Oppo في نهاية المطاف اليوم بالكشف عن نسخة جديدة من الهاتف Oppo A5 تحمل إسم Oppo A5S. والفرق الرئيسي بين هذين الهاتفين هو أن الهاتف Oppo A5 الحالي يضم المعالج Snapdragon 450، في حين يضم الهاتف Oppo A5S الجديد المعالج MediaTek Helio P35 بدلا منه.

وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي لا تزال على حالها بحيث لا يزال الهاتف Oppo A5S يضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة 720×1520 بكسل، ولكن القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من هذه الشاشة أصبح أصغر، ولكن الكاميرا الأمامية في هذا القطع لا تزال تمتاز بدقة 8 ميغابكسل. ونفس الشيء ينطبق على الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تضم مستشعر أساسي بدقة 13 ميغابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميغابكسل.

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الهاتف Oppo A5S لا يزال يضم كذلك 3GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، كما أنه لا يزال يضم نفس البطارية التي تبلغ سعتها 4230mAh، ويعمل بنظام الأندرويد 8.1 Oreo مع واجهة ColorOS 5.2.

عمومًا، الهاتف Oppo A5S سيكون متوفرًا باللون الأحمر والأسود بدلاً من الأزرق والوردي. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بسعر وموعد إطلاق الهاتف Oppo A5S، فهي لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن.