WhatsApp تختبر إمكانية تصفح الويب داخل تطبيقها، وميزة البحث العكسي عن الصور

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم WhatsApp على غرار العديد من الشركات الأخرى، بإختبار ميزات جديدة على تطبيقها التجريبي قبل إطلاقها لكافة المستخدمين على الصعيد العالمي. وأحدث الميزات التي إتضح لنا اليوم أنه يجري إختبارها من قبل WhatsApp هي متصفح مدمج داخل التطبيق وميزة البحث العكسي عن الصور.

كما هو واضح من الإسم، فالمتصفح المدمج يتيح لك فتح صفحات الويب داخل تطبيق WhatsApp نفسه. بهذه الطريقة لن تضطر إلى ترك WhatsApp لفتح الروابط. ومع ذلك، لاحظ أنه لا يمكنك إلتقاط لقطات للشاشة أو تسجيل الشاشة أثناء إستخدام هذه الميزة.

المتصفح المدمج داخل التطبيق ينبه المستخدمين أيضًا عندما يحاولون فتح صفحة ويب جديدة قد تكون ملغومة. ووفقا لـ WABetaInfo، فيجب على من يشعرون بالقلق من أن تكون الفيسبوك و WhatsApp ترى ما تتصفحه، معرفة أنه يتعذر على هذه الشركات الوصول إلى سجل التصفح الخاص بك.

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الميزة الأخرى التي تختبرها WhatsApp هي البحث العكسي عن الصور. هذه الميزة تتيح لك رفع الصورة التي تلقيتها في المحادثة على جوجل لمعرفة ما إذا كانت قد ظهرت على الويب من قبل. بهذه الطريقة، يمكنك التحقق مما إذا كانت تلك الصورة حقيقية أم مزيفة. يمكن أن يكون عكس البحث عن الصور في WhatsApp مفيدًا في بلدان مثل الهند حيث يتم إستخدام المنصة على نطاق واسع لنشر معلومات خاطئة.

تم رصد هاتين الميزتين على تطبيق WhatsApp التجريبي لمنصة الأندرويد وهي غير متاحة حاليًا لعامة المستخدمين. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان سيتم إطلاق هذه الميزات الجديدة لكافة المستخدمين ومتى قد يحدث ذلك.