تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy A20 بشاشة Super AMOLED وسعر 215 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدارات سامسونج من سلسلة هواتف A المتوسطة قدم رسمياً من العملاق الكوري في هاتف Galaxy A20، الذي يأتي بشاشة Super AMOLED وسعر 215 دولار.

يضم هاتف Galaxy A20 شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش مميزة بدقة عرض 720 في 1560 بيكسل، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 13 و5 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في النتوء بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 7884 التي تقدم آداء يحاكي رقاقة Snapdragon 450، أيضاً ينطلق هاتف Galaxy A20 بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة One.

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أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy A20 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

بطارية Galaxy A20 تأتي بقدرة 4000 mAh، كما ينطلق الهاتف في أسواق روسيا بسعر 215 دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الهاتف سينخفض في الأسواق الأخرى عن 200 دولار، على أن ينطلق إلى الأسواق الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة.

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