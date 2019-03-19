تقرير مقلق يقول بأن ثلثي تطبيقات مكافحة الفيروسات على منصة الأندرويد هي مُخادعة

فاطمة أيت طالب - دبي - تهدف تطبيقات مكافحة الفيروسات إلى منحك راحة البال حيث في حال نقرت عن طريق الخطأ على رابط ملغوم أو رسالة إلكترونية ملغومة، فأنت تعلم أن جهازك يتمتع بالحماية الضرورية إلى حد ما. لحسن الحظ، هناك العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات لدرجة أنه يكون من الصعب عليك في بعض الأحيان إختيار واحد من بينها، ولكن الشيء المحزن هو أن معظمها عبارة عن تطبيقات إحتيالية ولا تؤدي الوظيفة المطلوبة منها.

هذا وفقًا لإختبار أجرته شركة AV-Comparatives النمساوية المتخصصة في إختبار تطبيقات مكافحة الفيروسات والتي إكتشفت أنه من بين 250 تطبيقًا لمكافحة الفيروسات على نظام الأندرويد، إكتشفوا أن ثلثي هذه التطبيقات ليست تطبيقات لمكافحة الفيروسات وإنما تدعي ذلك فقط. وقاموا بإختبار هذه التطبيقات من خلال تثبيت البرمجيات الخبيثة على الأجهزة لمعرفة ما إذا كان يمكن للتطبيقات التعرف عليها، وهذا ما نجح فيه 80 تطبيق فقط من بين 250 تطبيقًا.

Advertisements

ومع ذلك، فهذه التطبيقات الثمانين لا يمكنها سوى إلتقاط 30 في المئة من البرمجيات الخبيثة، مما يعني أنها لا تزال غير قادرة على حمايتك تمامًا عندما تقوم بتصفح الإنترنت على جهازك المحمول. ووجدت الشركة أيضًا أن عددًا قليلاً من هذه التطبيقات لم تقم حتى بالبحث عن البرمجيات الخبيثة. بدلا ذلك، كل ما قامت به هو إستخدام القائمة البيضاء والقائمة السوداء بناءً على أسماء حزم التطبيقات. نتج عن ذلك تمييز بعض التطبيقات على أجهزة الأندرويد على أنها ضارة لمجرد أن أسماء الحزم التي تستخدمها لم تكن في القائمة البيضاء.

وجد الباحثون أيضًا أنه تم إنشاء عدد مثير للقلق من هذه التطبيقات من قبل نفس المطور، حيث تبدو معظم هذه التطبيقات متشابهة مع بعضها البعض، مع التركيز بشكل أكبر على عرض الإعلانات بدلاً من حماية المستخدمين. إنه أمر مقلق بعض الشيء ولكن إذا كنت مهتمًا بحماية نفسك، فبإمكانك زيارة بعض المواقع الموثوقة المتخصصة للحصول على أفضل التطبيقات لمكافحة الفيروسات لأجهزة الأندرويد.