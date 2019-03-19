شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قيمة الكوكب المكون من الألماس.. رقم يفاجئك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالم الفضاء ملىء بالغرائب ولعل أبرزها كوكب تم اكتشافه يتكون ثلثه على الأقل من الألماس، والذى يحمل اسم 55 Cancri e.

ووفقا لما ذكره موقع "Thefactsite"، فهو كوكب يبلغ قطره ضعف عرض الأرض وكتلة أكبر ثماني مرات منه.

كما أن هذا الكوكب يدور حول نجمه المضيف خلال 18 ساعة فقط أى أن السنة عليه تمر فى أقل من يوم على الأرض، لأنه يدور حول الشمس فى 365 يومًا، ولعل السبب وراء أن هذا الكوكب يدور فقط فى 18 ساعة هو أنه قريب جدا من نجمه.

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وبسبب ذلك تصل درجة حرارة السطح إلى 9200 درجة فهرنهايت (5،100 درجة مئوية)، مما يجعلها غير صالحة للسكن.

وقد تم تقدير قيمة الكوكب ليكون نحو 26.9 نينيلون دولار، والنينيلون هو ما يبلغ 30 صفرا بعد الواحد، ووجدت الدراسات أن الكوكب يبعد حوالي 40 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة السرطان.