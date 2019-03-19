تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Oppo A5s الذي يضم رقاقة Helio P35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Oppo A5s الذي يحاكي إصدارها السابق A5، إلا أنه ينطلق مع رقاقة معالج Helio P35 كبديل لرقاقة Snapdragon 450 التي أستخدمت في الإصدار السابق.

يأتي هاتف Oppo A5s مع رقاقة معالج Helio P35 المميزة بأنوية Cortex-A53 مع كرت شاشة PowerVR GE8320، كما يتميز بشاشة IPS بحجم 6.2 إنش، مع جودة عرض 720 في 1520 بيكسل.

كما يضم الهاتف نتوء علوي في الشاشة مع كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجا بيكسل.

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نظام تشغيل هاتف Oppo A5s لا يختلف عن الإصدار السابق، حيث يأتي الهاتف بنظام Android 8.1 Oreo مع واجهة Color OS 5.2، أيضاً يأتي النموذج الأول للهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4230 mAh.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Oppo A5s بكلاً من ألوان الأسود والأحمر، إلا أن شركة Oppo لم تعلن عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق حتى الآن.

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