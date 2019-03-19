الهاتف ZTE Axon S قد يأتي مع شاشة قابلة للسحب إلى الجانب للوصول للكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - تحاول الشركات المصنعة للهواتف الذكية تجربة جميع الحلول في سبيل إنشاء الهواتف الذكية المزودة بالشاشات الخالية تمامًا من الإطار. لقد حاولت بعض الشركات اللجوء إلى الشاشات المقطوعة مثل Oppo و Vivo و Xiaomi و Apple و Samsung أيضًا في الأونة الأخيرة، في حين حاولت بعض الشركات الأخرى اللجوء إلى الشاشات المثقوبة لنفس الغرض، واللجوء أيضًا إلى الكاميرات المنبثقة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم صور رسمية مسربة جديدة لهاتف من شركة ZTE لم يتم الإعلان عنه حتى الآن يقال أنه يحمل إسم ZTE Axon S، وهو الهاتف الذي تردد أنها سيضم شاشة قابلة للسحب أفقيًا للكشف عن الكاميرا.

تظهر الصور أن شاشة الهاتف ZTE Axon S ستكون قابلة للسحب إلى الجانب للوصول إلى الكاميرات الأمامية والكاميرا الثلاثية في الخلف أيضًا. سيسمح هذا للشركة بتقليص إطار الشاشة في الهاتف لجعل هذه الأخيرة تغطي أكبر نسبة من واجهة الجهاز، وليس فقط لتحرير المزيد من المساحة من الشاشة، وإنما للأغراض التسويقية أيضًا.

ومع ذلك، هذا هو أول هاتف ذكي يضم شاشة قابلة للسحب نحو الجانب للوصول إلى الكاميرات. وبالنسبة لمعظم الهواتف الذكية التي رأيناها حتى الآن والتي تستخدم مفهوم مماثل، فهي تستخدم شاشات قابلة للسحب نحو الأعلى للوصول إلى الكاميرات الأمامية وآلية التعرف على الوجه.

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وبالعودة إلى الهاتف ZTE Axon S الذي يظهر في هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة، فقد ذكر التقرير أنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف حيث ستضم الكاميرا الأساسية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، والكاميرا الثانية مستشعر بدقة 19 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الثالثة والأخيرة مستشعر يوفر تقرب بصري يصل إلى 5x. ويقال بأن واحدة من هذه الكاميرات الثلاثة ستمتاز بفتحة متغيرة 1.7/2.4. ولحد الآن، لم تعترف شركة ZTE بوجود هذا الجهاز، ومن غير الواضح متى يمكننا أن نتوقع وصوله وكم سيكلف.