سامسونج تجدول حدثًا يوم 10 أبريل لتعزيز سلسلة هواتف Galaxy A Series بأعضاء جدد

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بتعزيز سلسلة هواتف Galaxy A Series في الشهر المقبل، فقد قررت الشركة الكورية الجنوبية جدولة حدث جديد في اليوم 10 أبريل، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن هواتف ذكية جديدة ستكون جزءًا من سلسلة Galaxy A Series، وقد يكون ضمنها كل من Galaxy A20 و Galaxy A40 و Galaxy A90، على الأقل هذه هي الهواتف التي كانت محورًا للشائعات في الفترة الماضية.

في الإعلان الرسمي، تلمح شركة سامسونج إلى إمكانية قدوم جميع هذه الهواتف الذكية مع شاشات خالية تمامًا من الإطار، على الأقل في ثلاثة جوانب. وكما يشاع، فسوف يصبح Galaxy A90 قائدًا لسلسلة هواتف Galaxy A Series، فالشائعات والتسريبات السابقة أشارت إلى أن هذا الهاتف سيضم كاميرا دوارة ومنبثقة في نفس الوقت، فضلا عن معالج من الفئة الراقية.

Advertisements

عمومًا، هذا الحدث سيُعقد في بانكوك وميلانو وساو باولو. ترقبوا المزيد من التفاصيل حول الحدث والهواتف الذكية الجديدة على موقع إلكتروني.