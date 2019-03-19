سامسونج تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف “لعصر البث…

كشفت شركة سامسونج اليوم الاثنين أنها تعتزم في شهر نيسان/أبريل المقبل عقد حدث خاص للإعلان عن جهاز جديد من هواتف “جالاكسي” Galaxy، ولكن لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى عن الجهاز.

ومع أن الشركة الكورية لم تعلن عن تفاصيل الجهاز، الذي ستُعلن عنه في 10 نيسان/أبريل المقبل، إلا أنها اكتفت بالقول إنه هاتف جديد من سلسلة “جالاكسي أي” Galaxy A، حتى أن شعار الحدث هو A Galaxy Event، حيث أن حرف A للدلالة للهاتف.

وقالت سامسونج في منشور على مدونتها: “بغض النظر عن مكان وجودنا، نريد أن تبدو تفاعلاتنا بنفس شعور المحادثات وجهًا لوجه. نريد مشاركة خبراتنا فور حدوثها. ونحن نريد أن نكتشف أكثر مع تطور الحياة”.

وأضافت الشركة أنها ستكشف في 10 نيسان/أبريل القادم عن أحدث أجهزة Galaxy A المصممة “خصيصًا للطريقة التي نتواصل بها في عصر البث الحي. سيتم الكشف في بانكوك وميلانو وساو باولو”.

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ويُتوقع أن سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف “جالاكسي أي90” Galaxy A90، حيث أن التسريبات الأخيرة المتعلقة بهواتف سامسونج تتحدث عن هذا الجهاز، خاصةً بعد أن أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي عن ثلاثة هواتف من السلسلة Galaxy A10، و Galaxy A30، و Galaxy A50.

وتتحدث التسريبات أن هاتف Galaxy A90 المرتقب سوف يقدم شاشة بلا نتوء مع آلية دوران أو زلق للكاميرا، التي يُشاع أنها ستستخدم كأمامية وخلفية، وهي بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يحوي إليه حديث سامسونج عن “عصر البث المباشر”، كما ستدعم التصوير البطيء جدًا، كما أوحى الفيديو التي أرفقته الشركة في التغريدة الخاصة بالإعلان عن موعد الحدث على موقع تويتر.

ويُشاع أيضًا أن هاتف Galaxy A90 سيأتي بمزايا قوية تؤهله ليكون هاتفًا موجهًا لعشاق الألعاب، وقد عُثر على صفحة ترويجية للجهاز على موقع سامسونج على الويب في الولايات المتحدة وقد أدرجته ضمن Ultimate Gaming Devices.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تتحدث التسريبات أنه سوف يتوفر في باللون الفضي، والأسود، والذهبي، وسوف يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.