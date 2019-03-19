مقارنة بين تيسلا Model Y و Polestar 2 و I-Pace و E-Tron و…

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا Tesla قبل عدة أيام النقاب رسميًا عن أحدث سياراتها المسماة Model Y، والتي من المفترض أن تتمتع بالكثير من المنافسة عندما يتم طرحها للبيع في خريف عام 2020، وذلك تبعًا إلى تواجد العديد من النماذج الأخرى العاملة بالكهرباء ضمن السوق.

وتمتلك كل من Polestar وجاكوار Jaguar ومرسيدس بنز Mercedes-Benz وأودي Audi نماذج منافسة، والتي من المفترض أن تكون منافسة قوية ليسارة تيسلا الجديدة.

وابتعدت تيسلا خلال حدث كشف النقاب عن مشاركة أرقام محددة، بما في ذلك الأبعاد الخارجية أو القدرة الحصانية أو عزم الدوران أو سعة البطارية، بالنسبة لسيارة Model Y، وهي الأرقام التي يوفرها كل مصنع سيارة كهربائية آخر.

ونحاول من خلال التقرير التالي عقد مقارنة بين سيارة تيسلا Model Y و Polestar 2 و I-Pace من جاكوار و E-Tron من أودي و EQC من مرسيدس بنز.

التسعير

يعد التسعير أكبر ميزة تتمتع بها سيارة تيسلا الجديدة Tesla Model Y، والذي يصل إلى 48 ألف دولار عندما يتم إطلاق نموذج المدى الطويل في الخريف المقبل.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من 39 ألف دولار عندما يصل نموذج المدى الأساسي في ربيع عام 2021، بينما يكلف نموذج الأداء الأعلى ما يصل إلى 61 ألف دولار.

وتعتبر هذه الأسعار تنافسية للغاية عند مقارنتها مع منافسي Model Y، إذ من المقرر أن يبدأ سعر سيارة Polestar 2 من 55 ألف دولار، بينما تصل تكلفة سيارة E-Tron من أدوي إلى حوالي 75 ألف دولار، في حين تبدأ تكلفة سيارة I-Pace من جاكوار من 70 ألف دولار.

ولم يتم تأكيد أي سعر بعد لسيارة مرسيدس بنز EQC، لكن من المتوقع أن تصل تكلفتها حوالي 70 ألف دولار.

ويتعين على المشترين دفع ثمن أي كهرباء يستهلكونها في إحدى محطات شحن Supercharger عالية السرعة التابعة للشركة.

الأداء

تستخدم سيارة تيسلا الجديدة Model Y إما محركًا واحدًا مثبتًا في الخلف أو مجموعة نقل حركة ثنائية المحرك توفر دفعًا لجميع العجلات.

وبالرغم من عدم وجود أي أرقام حصانية ، إلا أن تيسلا تقدم إشارة لتقديرات الأداء لنموذج Model Y.

ويعد نموذج الأداء العالي من Model Y أسرع النماذج، والتي تقول تيسلا إنها سوف تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلو متر في الساعة، وهي أرقام تتفوق على جميع المنافسين.

بينما تنخفض هذه الأرقام ضمن نموذج الدفع الرباعي للمدى الطويل، لتصبح المدة الزمنية اللازمة للتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة 4.8 ثانية وتصبح السرعة القصوى 220 كيلو متر في الساعة.

في حين تصبح الأرقام ضمن نموذج الدفع الخلفي للمدى الطويل 5.5 ثانية للوصول إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 210 كيلو متر في الساعة.

ويصل النموذج الأساسي من السيارة، بدفع خلفي فقط، إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.9 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 190 كيلو متر في الساعة.

وتأتي جميع السيارات المنافسة لنموذج Model Y بدفع أمامي وخلفي معًا، حيث تصل سيارة أودي E-Tron إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلو متر في الساعة، بينما تصل سيارة Polestar 2 بقوة 408 حصان إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة خلال أقل من خمس ثوان.

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وتصل سيارة مرسيدس بنز EQC بقوة 402 حصان إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.9 ثانية، مع بلوغها سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة، في حين تصل سيارة I-Pace من جاكوار بقوة 394 حصانًا إلى تسارع 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.5 ثوان، مع سرعة قصوى تبلغ 200 كيلو متر في الساعة.

مدى البطارية

يعد مدى البطارية الرقم الأكثر أهمية بالنسبة لمشتري السيارات الكهربائي، ولم تؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA بعد مدى بطارية سيارة تيسلا Model Y.

كما لم تحدد تيسلا عدد الكيلو واط الساعي التي توفرها بطارية السيارة، لكن مسافة السير على شحنة واحدة معروفة، وهي 450 كيلو متر لنموذجي الأداء العالي والمدى الطويل بنظام الدفع الرباعي، و 480 كيلو متر لنموذج المدى الطويل بالدفع الخلفي، و 370 كيلو متر للنماذج الأساسية.

وتمتاز سيارة I-Pace بمجموعة من تصنيفات وكالة حماية البيئة، والتي تبلغ 365 كيلو متر على شحنة واحدة من البطاريات التي تبلغ قدرتها 90 كيلو واط في الساعة.

بينما وعدت سيارة Polestar 2 بالسير لمسافة حوالي 440 كيلو متر على بطاريتها التي تبلغ قدرتها 78 كيلو واط في الساعة، لكن أودي ومرسيدس بنز لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على تقديرات مسافة القيادة.

الداخلية والرحابة

يمكن اختيار الطراز Model Y بثلاثة صفوف من المقاعد مثل سيارة Model X الأكبر حجماً، مما يمنحها ميزة على سيارات المنافسين التي لا تناسب إلا صفين من الركاب.

وتعد شركة تيسلا أيضًا بكميات كبيرة من مساحة الأمتعة تصل إلى 66 قدم مكعبة، بينما تقول جاكوار إن سيارتها توفر 25.3 قدم مكعبة من مساحة التخزين خلف الصف الثاني من المقاعد و 51 قدم مكعبة مع طي المقاعد.

أما سيارة أودي فإنها تقدم 28.5 قدم مكعبة خلف الصف الثاني من المقاعد و 57.0 قدم مكعبة مع طي المقاعد، ولا تتوفر حتى الآن أرقام مساحة التخزين لسيارة Polestar أو مرسيدس بنز.

ويحتوي نموذج Model Y على مقصورة مشابهة لمقصورة نموذج Model 3، حيث يتم التحكم في جميع أدوات التحكم في السيارة تقريبًا من خلال شاشة تعمل باللمس بحجم 15 إنش في وسط لوحة القيادة.

وبالرغم من أن وضع كل وظائف السيارة على شاشة واحدة قد قوبل بالشك، فقد أثبتت تجارب نموذج Model 3 أن النظام أسهل في الاستخدام مما كان متوقعًا.

ويوجد أيضًا سقف زجاجي يسمح بدخول الكثير من الضوء إلى المقصورة، كما يحتوي النموذج الجديد على أحدث التقنيات المتوفرة من تيسلا، بما في ذلك القدرة على فتح السيارة وإضفاء الطابع الذكي عليها باستخدام الهاتف الذكي بدلاً من المفتاح، فضلاً عن المواصفات الخاصة بتيسلا، مثل ميزة القيادة عن بعد Summon وميزة الطيار الآلي المساعد للسائق.

ماذا عن Model 3

قد يرغب عملاء تيسلا بمقارنة نموذج Model Y الجديد مع نموذج Model 3، وبالرغم من الاختلافات الكبيرة في الأبعاد بين السيارتان، إلا أنهما تشتركان في الكثير، خاصة فيما يتعلق بالتصميم الداخلي والخارجي، لكن عقد مقارنة من حيث الأداء والمدى والسعر أصعب قليلاً.

ويحتوي نموذج Model 3 على مستويات إضافية أكثر بكثير من نموذج Model Y، إذ يوفر طراز المدى الأساسي من Model 3 بنظام الدفع الخلفي 355 كيلو متر من مسافة القيادة وتسارع من 0 إلى 100 خلال 5.6 ثانية، مما يجعله على قدم المساواة مع الطراز الأساسي من Model Y.

بينما يتفوق نموذج المدى الطويل من Model 3 على هذا النموذج من Model Y فيما يتعلق بمسافة القيادة، حيث توفر Model 3 ما يصل إلى 525 كيلو متر، بينما توفر Model Y ما يصل إلى 480 كيلو متر.

كما أن Model Y أعلى سعرًا من Model 3، إذ تتوفر الأخيرة حاليًا بتكلفة تبدأ من 35 ألف دولار فقط، أي حوالي 4 آلاف دولار أقل من سعر نموذج Model Y الأساسي، والذي لن يصل قبل حوالي عامين من الآن.