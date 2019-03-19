شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 168 ساعة من الـ VR .. رجل يقضى أسبوعا كاملا داخل الواقع الافتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى رجل أسبوعا كاملا داخل الواقع الافتراضى، حيث قام Jak Wilmot المؤسس المشارك لاستوديو الواقع الافتراضى Disrupt VR، بقضاء 168 ساعة متتالية داخل الواقع الافتراضى، وهو الأمر الذى وصفه قائلا بأنه "ربما أغبى شىء قمت به على الإطلاق".

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فبينما كان جسده المادى محاصراً فى شقته، كان وعيه حراً فى اجتياز الإمكانية غير المحدودة للعالم الافتراضى، حيث تمرن ونام واستيقظ فى الواقع الافتراضى، وعاش أسبوعا كاملا على موقع Twitch للألعاب، ثم نشر مقطع فيديو موجزًا ​​على YouTube.

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وقد قام ويلموت بإغلاق نوافذ الشقة حتى لا يدخل أى ضوء ويفسد تجربته، كما كان يبدل بين سماعة رأس مربوطة وسماعة غير مربوطة فى غضون 30 ثانية وهو مغلق عينيه، وقد كانت كاميرا VR المحمولة مزودة بكاميرا على المقدمة حتى يتمكن من "رؤية" شقته، وقد لجأ لهذا الأمر حتى يتمكن من العثور على طريقه وتحضير الطعام.

وقال فى الفيديو: "إذا شعر المرء بالتوتر، فيمكنه الذهاب إلى بيئة طبيعية لمدة عشر دقائق والاسترخاء، أما إذا كان يشعر بالحيوية، فيمكنه تبديد الطاقة فى ممارسة ألعاب اللياقة البدنية - هذه تشبه القواعد الجديدة للواقع التى ألقيتها بنفسى، فكل شيء موجود فى سماعات الرأس."

وأكد أنه يمكن أن يختار إما أن يكون بمفرده والاستمتاع لعبة أو يمكنه الانضمام إلى الآخرين عبر الإنترنت للعمل أو التواصل.