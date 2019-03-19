شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مواقف محرجة وقع فيها عمالقة التكنولوجيا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم التكنولوجيا هناك الكثير من المواقف المحرجة التى تحدث فى العديد من الأوقات، والتى كان آخرها ما قام به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عندما أخطأ فى اسم "تيم كوك" وسماه "تيم أبل"، إضافة إلى غيرها العديد من المواقف المحرجة، والتى نرصد أبرزها كما يلى:

- ترامب يخطئ فى اسم مدير أبل

أخطأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى اسم "تيم كوك"، رئيس شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، وهى اللقطة التى حازت على اهتمام العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وبدلا من أن ينادى ترامب رئيس "أبل" باسمه، فى اجتماع للمجلس الاستشارى لسياسة القوى العاملة الأمريكية، ناداه بـ "تيم أبل"، وقد عقد الاجتماع بين ترامب وتيم كوك، لمناقشة أهمية ودور التكنولوجيا فى التعليم.

وقد علق تيم كوك على اسمه الجديد من جانب الرئيس الأمريكى "تيم أبل"، بتغيير اسمه عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، إلى "تيم" ووضع بجواره شعار "أبل".

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- احراج رئيس مايكروسوفت

فيما تمكن شاب فلسطينى من اكتشاف ثغرة فى برمجية فى موقع فيس بوك، تتيح للمستخدم النشر على حائط حساب أى مستخدم ليس صديقاً حتى لو كان ذلك الشخص هو مارك زوكربيرج نفسه، وعقب إبلاغ فيس بوك بذلك رفضت الشركة مكافأة الشاب، موضحة ذلك بأنه اخترق خصوصيات وسياسات استخدام الموقع.

وعقب ذلك قال الشاب إنه تواصل مع فيس بوك حول الثغرة وأرسل رابط منشور قام بنشره على حائط "سارة جودين" وهى فتاة كانت على علاقة مع مارك زوكربيرج فترة دراستهما الجامعية، إلا أن فيس بوك لم تقتنع بذلك الأمر، ليقوم فى النهاية هذا الشاب بنشر رسالة على حائط مارك شرح فيها الثغرة إضافة إلى نص الرسالة بينه وبين موظفى أمان فيس بوك.

- إحراج أبل

وخلال الكشف عن هواتف أبل آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وآيفون X تعرضت شركة أبل لموقف محرج، وذلك عندما قام نائب رئيس شركة أبل لهندسة البرمجيات جريج فيديريجى، باستعراض أحد أبرز ميزات هاتف "آيفون X" على الهواء مباشرة، وهى ميزة بصمة الوجه FACE ID، حيث فشل فى المرة الأولى ليبدو عليه الحرج وسط صمت الحضور فى القاعة، فما كان منه إلا أن قال إنه سيكرر العملية مجدداً، لكن فى المحاولة الثانية، طلب الهاتف إدخال رمز المرور، قبل أن يلجأ الرجل مجدداً إلى محاولة فتحه بالنظر، لينجح بذلك بعدما تعثر أول مرة.