شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم محرك بحث جوجل على لوحة SwiftKey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق لوحة المفاتيح التابع لها SwiftKey، حيث وفر هذا التحديث دعم محرك بحث جوجل على لوحة المفاتيح، ففى نهاية العام الماضى، أعلن فريق عمل لوحة المفاتيح عن دمج ميزة البحث المباشر فى الويب، تمامًا مثل ميزة البحث المتاحة على اللوحة المنافسة الأخرى Gboard، لكن نظرا لأن SwiftKey مملوكة لمايكروسوفت فقد اقتصر الأمر فى ذلك الوقت على محرك "بينج".

ووفقا لما نشره موقع neowin الأمريكى، فيمكن الآن لمستخدمى تطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey، إجراء عمليات البحث بدون مغادرة التطبيق، كما يمكن للمستخدمين الآن الاختيار بين محرك بحث "جوجل" أو محرك بحث "بينج"، خاصة وأن "بينج" كان هو محرك البحث الوحيد المتاح للمستخدمين.

كما أطلقت الشركة أيضا عددا من المميزات التجريبية للوحة المفاتيح مثل القدرة على تغيير حجم لوحة المفاتيح من خلال سحب المربعات الحدودية.