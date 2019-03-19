مايكروسوفت تنظم قمة لخبراء الأمن الالكتروني في القطاع المالي بالكويت

الكويت - الخليج 365 :

عقدت شركة مايكروسوفت حدث "القمة المصرفية" التابعة لسلسلة مؤتمرات خبراء الأمن الإلكتروني التي تقام سنوياً في الدولة ، حيث ضمت الفعالية نخبة من كبار موظفي أمن المعلومات المتخصصين في القطاع المالي داخل الكويت.

وقد تم توجيه هذا الحدث الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت خصيصًا للقطاع المصرفي ، وذلك على ضوء ماتشهده الدولة من تصاعد مستمر للهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات القطاعين العام والخاص ، ومن هذا المنطلق تهدف الفعالية إلى تمكين مدراء أمن المعلومات من التغلب على التحديات المتزايدة في مجال الأمن الإلكتروني.

وقدم خلال الحدث خبراء مايكروسوفت الذين تضمنوا كلاً من رامون بوش مدير شعبة المخاطر والامتثال لدى مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، وفولكان فيريم خبير تقنية المبيعات الأمنية من مايكروسوفت الخليج ، ومحمد زايد مدير حزمة مايكروسوفت365 وحلول الأمن السيبراني في مايكروسوفت الكويت عروض تقديمية حول الأمن الإلكتروني ، بالاضافة إلى جلسات شاملة غطت منهج مايكروسوفت فيما يتعلق بمواضيع الأمان والخصوصية والامتثال والشفافية.

كما اكتسب الحضور خبرات قيمة حول كيفية حماية الهويات ، وضمان خصوصية البيانات ، وتشفير المعلومات ، علاوة على ذلك شارك خبراء أمن المعلومات في مناقشات سلطت الضوء على أهمية ترحيل البيانات والتطبيقات الأساسية إلى الحوسبة السحابية بهدف زيادة الأمان وتحقيق المرونة اللازمة في العمليات.

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والجدير بالذكر أن بحث مايكروسوفت حول الأمن الإلكتروني كشف حجم التهديدات المقلقة في المنطقة ، وذكر ذات التقرير أن حوالي 63٪ من المستطلعين صرحوا بتعرض منظماتهم إما لخسارة الإنتاجية أو البيانات بسبب حوادث الهجمات الإلكترونية في عام 2018 ، بينما أكد 46% من هؤلاء الضحايا بتكرار تعرضهم لتلك الهجمات أكثر من مرة ؛ حيث بلغت مرة أو أكثر على مدار الأسبوع الواحد.

ومن جانبه أكد محمد عارف المدير الإقليمي والأمني لأماكن العمل الحديثة لدى مايكروسوفت الخليج على أهمية امتلاك مدراء الأمن الإلكتروني لمهارات إدارة حماية منظماتهم من التهديدات والتحديات المتزايدة في عالمنا اليوم ، مشيراً إلى ضرورة خلق الوعي بين المتخصصين في هذا المجال داخل الكويت وتقديم قدرات أمنية ذكية ، وأضاف عارف قائلاً "نهدف في مايكروسوفت إلى تسخير هذه التقنيات من أجل حماية الملكيات الرقمية وتمكين المنظمات من تحقيق أقصى طاقاتهم ، فضلا عن توفير نهج مستدام من شأنه خلق حماية متكاملة للمنظمات".

اختتم الحدث بتبادل الأفكار بكل مايتعلق بالأمن الإلكتروني ، وقد أثبتت الفعالية من خلال نتائجها الايجابية على أنها منصة قوية توفر لخبراء الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء الكويت فرصة التواصل مع نظرائهم والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الرائدة في هذا المجال.