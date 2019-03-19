شركة الخدمات اللغوية "ترجمة" تحصل على استثمار بقيمة 5 مليون دولار

دبي - الخليج 365 :

عقدت "ترجمة"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللغوية في الشرق الأوسط، شراكة إستراتيجية مع شركة "أنوفا للاستثمار" في المملكة العربية السعودية من شأنها تمكين "ترجمة" من استكشاف المزيد من الفرص للنمو وتوسيع نطاق عملياتها وإتاحة الفرصة لرفد منصاتها التكنولوجية وتعزيز تطورها، علمًا أن أنوفا للاستثمار هي شركة استثمارات مرموقة تُركّز على تعزيز قطاع التكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة، تمكّنت "ترجمة" من جمع 5 مليون دولار ضمن السلسلة أ من جولتها التمويلية مع انضمام شركة "أنوفا للاستثمار" كمستثمر رئيسي، الأمر الذي سيدعم خطط الشركة الرامية إلى إطلاق محرك ترجمة متخصّص باللغة العربية، إلى جانب منتجات وحلول تقنية أخرى مرتبطة بقطاع الترجمة وخدمات تطوير المحتوى.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتشكّل فرصة واعدة لشركة "ترجمة" تمكّنها من تركيز جهودها على الارتقاء بالمحتوى العربي على الإنترنت وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللغوية سواءً لعملائها المباشرين أو من خلال منصة "أريد" (Ureed.com)، وهي المنصة الإلكترونية الأولى والوحيدة في المنطقة التي تُعنى بتقديم نطاق متكامل من خدمات الترجمة وتطوير المحتوى.

في معرض تعليقها على هذه الشراكة، قالت نور الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة "ترجمة": "نتطلّع لما تحمله هذه الجولة من فرص قيّمة للتغيير والنمو على صعيد خدماتنا وتقنياتنا. ولا شك أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستُثمر عن تعزيز قدرة "ترجمة" وترسيخ دورها في دعم السوق باعتبارها مزود الخدمات اللغوية والحلول التقنية الرائد الذي يحظى بثقة العملاء من المنطقة وعبر مختلف أنحاء العالم".

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من جهة أخرى، توفر "أنوفا للاستثمار" لـ "ترجمة" عددًا من الموارد الأخرى ذات القيمة المضافة، وتساعدها في فتح آفاق مستقبلية جديدة في السوق السعودي، مما يمكّن الشركة من تعزيز الكفاءات البشرية التي تعمل لديها والمضي قدمًا بكامل إمكانياتها وطاقاتها لتصبح مزود الخدمات اللغوية الرائد في المملكة.

بدورها، علقت المهندسة نوف الجريوي، المدير التنفيذي لشركة "أنوفا للاستثمار"، على هذه الشراكة قائلةً: "خطت "ترجمة" خطوات واسعة في قطاع الخدمات اللغوية، وتمكنت من تغيير الطريقة التقليدية المتبعة في هذا القطاع والانتقال بها إلى مستوى استثنائي، مستفيدةً من أبرز التقنيات الحديثة من خلال تطوير منصة إلكترونية متطورة توفر للعملاء خدمات تتسم بالدقة والسرعة والمرونة؛ وهي بلا شك جميع العوامل الرئيسية التي تحتاجها أي شركة للنجاح في عالمنا اليوم. وفيما تسعى "ترجمة" إلى ترسيخ مكانتها في السوق السعودية، ستدعم شركة "أنوفا للاستثمار" هذه المرحلة المهمة من مسيرة "ترجمة" وستساعدها في تعزيز نموها في هذا المجال".

ومنذ تأسيسها قبل 11 عامًا، عقدت شركة "ترجمة" مجموعة كبيرة من الشراكات والعلاقات مع نخبة من المؤسسات والهيئات العالمية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، وساهمت في ترجمة ما يزيد على 500 مليون كلمة بفضل فريق عملها الذي يضم أكثر من 130 موظفًا من المختصين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال، ويعملون بدوام كامل من مواقع ومكاتب مختلفة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ولبنان والولايات المتحدة. يجدر بالذكر أن نور الحسن، الرئيس التنفيذي، أسست شركة "ترجمة" عام 2008 وهي تمارس أعمالها اليوم في ثماني دول مختلفة حول العالم، وتوفر خدماتها بأكثر من 150 لغة بما في ذلك اللغات الآسيوية والأفريقية والأوروبية.