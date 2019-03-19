شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جميع ذكرياتك الرقمية ستختفى على MySpace ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن موقع MySpace من الممكن أن تختفي بعض ذكرياتك الرقمية أثناء استبدال الخادم، وجاء فى مذكرة تم نشرها فى أعلى الموقع الاجتماعى أنه :"نتيجة لمشروع ترحيل الخادم، فإن أى صور ومقاطع فيديو وملفات صوتية قمت بتحميلها منذ أكثر من ثلاث سنوات قد لا تكون متاحة على موقع Myspace".

واعتذرت الشركة عن ذلك وقالت :"إذا كنت ترغب فى مزيد من المعلومات، فيرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات على [email protected]."

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وأشار تقرير من موقع cnet الأمريكى، إلى أن هذا الأمر يعنى أن ملايين الأغانى التى تم تحميلها بين إطلاق الموقع فى 1 أغسطس 2003 و 2015 قد فقدت إلى الأبد، وهو ما يعادل أكثر من 50 مليون أغنية من 14 مليون فنان.

يذكر أن موقع MySpace كان أكثر المواقع شعبية فى الولايات المتحدة فى عام 2006، و تم تجديده فى عام 2013، مكان مخصص لمشاركة الموسيقى والفيديو.