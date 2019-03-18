شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار نيزك أقوى عشرة أضعاف من قنبلة هيروشيما فوق الأرض ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجر نيزك أقوى عشرة أضعاف من قنبلة هيروشيما فوق الأرض فى ديسمبر الماضى، ومع ذلك لم يكتشفه أحد فى ذلك الوقت.

وقع الانفجار فى الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش (3:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) فى 18 ديسمبر 2018 ، فوق بحر بيرنج - بين روسيا وألاسكا، ويُعتقد أنه ثانى أكبر انفجار نيزكى فى السنوات الثلاثين الماضية، والأكبر منذ كرة تشيليابينسك النارية الشهيرة لعام 2013.

ورغم أن انفجارات النيزك شائعة ولكن الأحداث الكبيرة نادرة، حيث تحدث فقط بضع مرات فى القرن.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بلغ عرض النيزك نحو 30 قدمًا (عشرة أمتار) ، وكان يبلغ وزنه أكثر من 1500 طن، كما أطلق نفس الكمية من الطاقة التى تعادل 173 كيلو طن من مادة تى إن تى.

واكتشف بيتر براون من جامعة أونتاريو الغربية بكندا هذا الانفجار، ونشر نتائجه على تويتر، إذنشر تغريدة يقول فيها: انفجار جوى فوق بحر بيرينج يوم 18 ديسمبر، تم الكشف عنها بواسطة أكثر من 16 محطة صوتية حول العالم، استنادًا إلى فترات تزيد عن 10 ثوانٍ، يبلغ الحد الأدنى للعائد عشرات من كيلوطن - يمكن أن يكون حوالى 100 كيلو طن، ربما أكثر كرة نارية حيوية منذ تشيليابينسك".

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وقع الانفجار فى حوالى منتصف النهار بالتوقيت المحلى، حيث انحسرت صخرة الفضاء نحو الأرض على ارتفاع شديد سبع درجات وفجرت 16 ميلًا (25.6 كم) فوق السطح.