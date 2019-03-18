مواصفات Galaxy M30 التقنية ومميزاته وسعره

منذ فترة قريبة إنطلق هاتف Galaxy M30 وهو يمثل إعادة إهتمام سامسونج بسوق الهواتف المتحركة وتحديدا ً الفئة المتوسطة والتي كانت ولفترة طويلة مهملة من سامسونج ولا تقدم اي جديد يمكن أن ننتظره منها .

يمكننا القول ببساطة بأن هاتف M30 هو بداية هذا الإهتمام وبداية تقديم سامسونج لجودة هواتفها المتحركة بمواصفات وتقنيات مناسبة لهذه الفئة وسعر مناسب أيضاً ، فقد سيطرت الشركات الصينية والهندية على فئة الهواتف المتوسطة لفترة طويلة وتمكنت من تحقيق أرباح ومكاسب كبيرة للغاية من الإهتمام بها وتوجيه هواتف مخصصة لها لذا كان من المنطقي أن نرى إهتمام سامسونج بها .

صدر اليوم في مصر رسمياً هواتف Galaxy A30 و Galaxy A50 بأسعار فعلاً منافسة للغاية وتجعل شراء أي هاتف آخر غيرهما غير مقنع وسيء ، بالطبع إنتظروا تغطيتنا لهذه الهواتف فورما تتوفر ولكن اليوم سنتحدث معكم عن Galaxy M30 .

المواصفات التقنية لهاتف Galaxy M30 :

شاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Infinity-V’ Super AMOLED

معالج Exynos 7904 سداسي الأنوية يعمل بتردد 1.6Ghz

ذاكرة وصول عشوائي من حجمين إما 4GB \6GB

مساحة تخزين من حجمين 64/128GB مع وجود مكان لبطاقة ذاكرة

كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر 13ميجابكسل و5 ميجابكسل واسعة الفتحة و5 ميجا بكسل ضيقة الفتحة

كاميرا أمامية أحادية بمستشعر 8 ميجابكسل

بطارية بحجم 5000 مللي امبير للساعة

منفذ USB -C

يدعم الشحن السريع

مستشعر بصمة في خلف الجهاز

أندرويد 8.0

منفذ للسماعات

مميزات هاتف Galaxy M30 :

شاشة غاية فالروعة وممتازة جداً

بطارية كبيرة الحجم تعطيك وقت طويل من الإستخدام مع إستهلاك جيد من المعالج

تجربة الـ Software الخاصة بسامسونج المميزة والسلسلة في أوقات كثيرة .

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العيوب :

أداء أقل من متوسط مع الألعاب

أداء كاميرا سيء للغاية

سعر الهاتف :

الهاتف متوافر في الهند بشكل اساسي حتى الآن وبدأ يتوافر في بعض الأسواق الخليجية وسعره فيالسعودية في حدود 800-900 ريال سعودي تقريباً وسعره العالمي 200-250 دولار على حسب النسخة التي ستقتنيها .

الحكم النهائي :

تحاول سامسونج من هذا الهاتف أن تواجه شاومي ملكة الفئة المتوسطة خصوصاً مع هاتفها المميز Redmi Note 7 Pro ويبدو هذا واضحاً للغاية من تسعير الهاتف ليقع في مقارنةً مباشرة معه فكلامها مسعر في المنطقة من 200-250 دولار تقريباً ، وبينما يوفر جهاز Redmi Note 7 pro أداءاً أفضل في المجمل وكاميرا أفضل – هل تصدقون ؟ شاومي تتفوق على سامسونج فالكاميرا – إلا أنك إن كنت ترغب في جهاز عملي ببطارية تستطيع أن تعمل لفترة طويلة وتقوم بكافة المهام الشاقة عليك أن تتوجه لـ Galaxy M بجانب أن الـ Software الخاص بسامسونج يكسب هذه المقارنة .