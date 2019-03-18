تكنولوجيا: مايكروسوفت تحاول حماية أجهزة الحاسب من خلال إضافات في Windows Defender

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت عملاق البرمجيات إضافات جديدة على Windows Defender لدعم حماية أجهزة الحاسب بشكل أفضل، حيث بدأ بالفعل معاينة الإضافات الجديدة في كلاً من متصفح كروم وFirefox.

تعمل شركة مايكروسوفت في الفترة الأخيرة على تطوير تطبيق Windows Defender مع بعض الإضافات الجديدة التي انتقلت بالفعل إلى مرحلة المعاينة، حيث تستهدف الإضافات الجديدة كلاً من متصفحي Chrome و Firefox، لتدعم أجهزة الحاسب الخاصة بالمؤسسات بمستوى أعلى من الحماية.

وتنتقل ميزة إضافات Windows Defender إلى متصفحات Chrome و Firefox بعد أن كانت حصرية على متصفح مايكروسوفت Edge خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن تدعم هذه الإضافات حماية أجهزة الحاسب عند تصفح شبكة الإنترنت، بشكل خاص الصفحات الغير موثوقة على شبكة الإنترنت، حيث تعمل الإضافات على نقل الصفحات الغير موثوقة إلى مساحة إفتراضية تمنع بها المتسللين من الوصول إلى أنظمة الشركات.

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يذكر أن إستخدام هذه الميزة في الإضافات الجديدة سيتطلب تثبيت تطبيق Windows Defender من متجر مايكروسوفت، حيث مازالت الإضافات الجديدة في مرحلة المعاينة في الوقت الراهن.

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