تكنولوجيا: Oculus تستعد للإعلان عن نظارة Oculus Quest وتقنيات أخرى في مؤتمر GDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oculus إعلانات تشويقية جديدة لمؤتمرها القادم خلال فعاليات GDC، حيث من المقرر أن يتم الكشف رسمياً عن نظارة Oculus Quest من بين إعلانات أخرى للشركة خلال الحدث.

أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط Oculus للكشف عن إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Oculus Quest، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال فعاليات مؤتمر الألعاب المرتقب GDC.

ومن المقرر أن تقدم الشركة لمطوري الألعاب ميزة معاينة الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي خلال فعاليات الحدث، كما تقدم الشركة عرض توضيحي تسلط فيه الضوء على مميزات نظارة Oculus Quest.

كما تشير التوقعات إلى أن Oculus سيكون لديها مزيد من الإعلانات عن بعض الأجهزة والتقنيات الجديدة خلال فعاليات المؤتمر، مع توقعات أن يكون أحد الإعلانات حول إصدار جديد من Rift S VR، يأتي في فئة النظارات المتوسطة، والتي تأتي أيضاً بميزة التعقب من الداخل إلى الخارج بتقنية تحاكي Oculus Quest.

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أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز ألعاب لا يحتاج إلى أجهزة إستشعار خارجية، كما يدعم تشغيل ألعاب أجهزة الحاسب المميزة، حيث تستعد شركة Oculus بمجموعة من الألعاب ليتم تجربتها من قبل المطورين خلال المؤتمر.

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