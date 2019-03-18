مصورة محترفة تقول أنك بحاجة إلى هاتف Xperia فقط لإلتقاط الصور الحائزة على الجوائز

فاطمة أيت طالب - دبي - Dominika Koszowska هي مصورة محترفة تستخدم الهواتف الذكية حصرًا كأداة للتصوير. إلتقطت صورًا للمناظر الطبيعية، وفازت بالجائزة الكبرى لجوائز التصوير الفوتوغرافي للأجهزة المحمولة للعام 2018 بفضل الصور التي إلتقطتها بإستخدام Xperia XZ1 و Xperia XZ2.

قامت شركة Sony بلقاء Dominika Koszowska وإستفسارها عن بعض النصائح من أجل التصوير الفوتوغرافي، وما الذي تحب تصويره، وكيف تقوم بتصويره. ووفقا للمصورة Dominika Koszowska، فهي تحب إستخدام الوضع اليدوي ” Manual Mode ” في الهاتف Xperia الخاص بها حتى تتمكن من التحكم الكامل في الصورة النهائية. لم تذكر ذلك في المقابلة، ولكن من الواضح أيضًا أنها تملك مهارات كبيرة في تحرير الصور كذلك.

عندما يتعلق الأمر بالإضاءة المنخفضة، هي تستخدم حامل ثلاثي القوائم لإلتقاط صور التعرض الطويل بإستخدام ISO منخفض قدر الإمكان. هذا يعني أنها لا تستفيد من وضع ISO العالي الجودة من Sony، ولكن هذا أمر متوقع عندما يكون المسعى هو إلتقاط صورة بأقصى جودة ممكنة.

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نصائح Dominika Koszowska لإلتقاط صور أفضل هي إستغلال أفضل إضاءة خلال اليوم، مثل الساعة الذهبية عند شروق الشمس أو غروبها، والساعة الزرقاء بعد شروق الشمس أو غروبها. كما أنها تفضل تحديد سرعة مصراع الكاميرا حسب إحتياجاتها. وبالطبع، يمكنك دائمًا إستخدام الوضع التلقائي على هاتفك الذكي لإلتقاط صور رائعة. أصبحت الهواتف في الوقت الراهن تفعل كل شيء بمجرد الضغط على زر التصوير الإفتراضي.