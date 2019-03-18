iPhone ينجح في إنقاذ حياة مستخدم آخر من خلال إعتراض سهم موجه نحوه

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، صدفنا قصصًا مذهلة حول الكيفية التي تمكنت بها الهواتف الذكية من إنقاذ الأرواح من خلال إيقاف أشياء مثل الرصاصات والشظايا. الآن هناك قصة جديدة لنضيفها إلى المزيج، لأنه وفقا لتقرير جديد صدر من أستراليا، فيبدو أنه تم إنقاذ حياة رجل من New South Wales من قبل iPhone الخاص به عندما إعترض سهمًا تم تصويبه نحوه.

ووفقا للتقرير الصادر من موقع News.com.au، فقد تعرض رجل لكمين من قبل رجل آخر في الصباح. أخرج الضحية جهاز iPhone الخاص به لتسجيل المعتدي الذي إستهدفه بقوس وسهم. كما ترون في الصورة أدناه، حاول السهم إختراق iPhone، ولكنه توقف في النهاية.

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لم يُصَب الضحية بجروح خطيرة، فقد عانى من تمزق بسيط ولم يكن بحاجة إلى علاج طبي. كما تم التكهن بأن التمزق لم يحدث بسبب السهم نفسه، وإنما بسبب قوة السهم الذي تسبب في إصابة الضحية في الذقن بالهاتف.

بعد ذلك بفترة وجيزة، تم إلقاء القبض على المهاجم في مكان الحادث من قبل ضباط الشركة الذين وصلوا على وجه السرعة إلى مكان الحادث. لقد تم توجيه عدة تهم للمهاجم، ومن بينها التسلح والنية لإرتكاب جريمة، والإعتداء الذي أدى إلى أضرار جسدية فعلية.