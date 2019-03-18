تحديث جديد لتطبيق SteamLink يتيح لك بث الألعاب في أي مكان

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما إستعرضت لنا شركة مايكروسوفت خدمة بث الألعاب السحابية Project xCloud الخاصة بها، وقبل إعلان شركة جوجل عن خططها الجديدة في قطاع الألعاب، قامت شركة Valve بتحديث تطبيق SteamLink الخاص بها للسماح بتجربة اللعب غير المنقطعة خارج منزلك.

في السابق، لم يسمح تطبيق SteamLink للمستخدمين باللعب عن بعد على أجهزة الأندرويد الخاصة بهم إلا إذا كان على نفس الشبكة مع الحاسوب. ومع ذلك، فمن خلال تقديم ميزة Anywhere، يمكنك إختيار المكان الذي تريد الإستمتاع فيه بألعاب Steam.

لا تزال هذه الميزة الجديدة في المرحلة التجريبية وتتطلب بضع خطوات إضافية مثل تحميل الإصدار الأحدث من التطبيق على جهاز الأندرويد الخاص بك وتفعيل البنية التجريبية على برنامج Steam في حاسوبك. بمجرد تفعيل المشاركة في عملية الإختبار وربط الجهازين، يجب أن تكون بعد ذلك على ما يرام.

Advertisements

من الناحية النظرية، ستتمكن الآن من تشغيل مكتبة Steam بأكملها بشرط أن يكون لديك إتصال قوي بما يكفي من أجل الهاتف والحاسوب الخاص بك. لا توجد أرقام دقيقة بشأن ” السرعة المثالية للشبكة “، لذلك قد تختلف تجربة الإستخدام من مستخدم إلى آخر. عمومًا، خدمة SteamLink متوفرة فقط على أجهزة الأندرويد و Raspberry Pi في الوقت الراهن.