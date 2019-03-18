شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 6 سنوات من تصدره.. PewDiePie يخسر لقب الأكبر شعبية على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 6 سنوات من تصدر قناة اليوتيوبر الشهير (PewDiePie) لقائمة القناة الأكثر شعبية فى العالم، استطاعت علامة الموسيقى الهندية T-Series التفوق عليه أخيرا.

وكان من المتوقع أن يحدث هذا الأمر فى شهر أكتوبر، ولكن تسببت حملة قوية من محبى (PewDiePie) فى الحفاظ على مكانته، ليصبح القناة الأكثر شعبية.

ويعد تصدر "T-Series" مثير للجدل لدى بعض مجتمع اليوتيوب، الذين يرون أنه انعكاس لتسويق YouTube المتزايد فى السنوات الأخيرة.

Advertisements

يزعم النقاد أن منصة مشاركة الفيديو "YouTube" تدير ظهرها عن المبدعين المستقلين لصالح الشركات الكبيرة التى تمتلك إمكانيات أكبر لتحقيق إيرادات أكثر.

وأخبر "دانيس كراشيل" محلل مواقع الفيديو الاجتماعية لصحيفة الاندبندت: أن هذا أمر لا يصدق أن شركات الإعلام مثل T-series تجتاح اليوتيوب بينما ظل يوتيوب يشكل محور هام للمؤثرين مثل (PewDiePie)، حيث فى الآونة الأخيرة تضاعفت شركات الإعلام على قناة "YouTube" هذا العام".