شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعلن عن تدريب وورش عمل لمواجهة انتشار الأخبار المفبركة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس آب أمس عن تعاونه مع منظمة ناسكوم الهندية غير الربحية، لبدء التدريب على محو الأمية الرقمية لمواجهة تحدى المعلومات الخاطئة.

وأوضح تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك أن هذه الشراكة تهدف إلى الوصول إلى حوالى 100000 من الهنود من خلال التدريب على اكتشاف معلومات كاذبة وتقديم النصائح والحيل للبقاء آمنين على واتس آب.

وأضاف واتس آب أن هذا التعاون يشجع الناس على أن يكونوا على وعى بشأن إعادة توجيه الشائعات، وسيشمل التدريب بعض القصص الحقيقية، والأدوات التى يمكن استخدامها للتحقق من إعادة توجيه الرسائل، والإجراءات التى يمكن للمستخدمين اتخاذها مثل الإبلاغ عن المحتوى لمدققى الحقائق وجهات تنفيذ القانون.

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وسيتم نشر المنهج الجديد بلغات إقليمية متعددة، وسيكون التدريب الأول فى 27 مارس فى دلهى، يليه استضافة ورش عمل تدريبية لممثلى المناطق الريفية والحضرية إلى جانب عروض الطرق عبر الكليات.

وقالت مؤسسة ناسكوم إنها ستقوم بتفعيل قاعدتها التطوعية لإطلاق حملة "كل واحد يعلم ثلاثة" التى تكلف كل متطوع بمشاركة خبراته مع ثلاثة أشخاص آخرين، وسوف ينشر هؤلاء المتطوعون ما تعلموه خلال ورش العمل على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بهم لزيادة مدى وصول رسائل السلامة.

وقال أشوك باميدى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ناسكوم: "إن استخدام منصات التكنولوجيا مثل واتس آب يهدف بطبيعته إلى تعزيز الصالح الاجتماعى والوئام والتعاون، ولكن للأسف يتم استخدامه من قبل عدد صغير من الأشخاص لجذب الغضب والكراهية من خلال نشر المعلومات الكاذبة، ومن خلال هذه الشراكة مع واتس آب، نأمل فى تمكين جميع مواطنى الهند المتصلين من تحديد جزء من المعلومات المزيفة المحتملة مع توعيتهم أيضًا بالتأثير المحتمل لتضخيمها. "