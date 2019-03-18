كشف سر الانفجار الغامض قرب روسيا.. أقوى 10 مرات من هيروشيما

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن الانفجار الهائل الذي وقع في الجو العام الماضي فوق بحر بيرينغ قرب روسيا، كان بسبب نيزك ضخم.
وذكرت ناسا أن الانفجار كان أقوى بعشر مرات من القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما، ويعد ثاني أكبر انفجار خلال قرن، بعد انفجار نيزك في منطقة تشيليابينسك الروسية في عام 2013.وحدث الانفجار في النيزك الأحدث عندما كان على ارتفاع 25.6 كيلومترا فقط من سطح الكوكب، وسقط بزاوية حادة تصل إلى 7 درجات عندما تسبب احتكاكه مع الغلاف الجوي في الانفجار.
وجرى الكشف عن الانفجار من قبل الأقمار...
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