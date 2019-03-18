تكنولوجيا: سامسونج تعقد مؤتمر في 10 من ابريل للإعلان عن هواتف A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لعقد مؤتمرها القادم في 10 من أبريل لتكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف A، على أن يتم الكشف عن الهواتف في كلاً من بانكوك، سان باولو إلى جانب ميلانو.

حددت شركة سامسونج موعد المؤتمر القادم للإعلان عن مزيد من هواتفها المتوسطة من سلسلة A، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy A90، وهاتف Galaxy A40 إلى جانب Galaxy A20 وأيضاً Galaxy A20e، حيث ظهرت بالفعل هذه الهواتف على موقع سامسونج الرسمي في المملكة المتحدة.

وقد أشارت التسريبات التي انطلقت في الفترة الأخيرة عن هاتف Galaxy A90، أن الهاتف الذي يعرف الآن برمز SM-A905F سيأتي بشاشة لا تضم النتوء العلوي، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بتصميم الكاميرة المنبثقة التي ستدعم المستخدم أيضاً بميزة التدوير لتعمل ككاميرة خلفية في الهاتف.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy A90 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً من المرجح أن يتميز بتصميم مستشعر البصمة المدمج في الشاشة ليحاكي هاتف A50.

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وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن هاتف Galaxy A40 يضم رقاقة معالج Exynos 7885 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل الأندوريد Android Pie، حيث يعرف الآن برمز SM-A405F.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن مواصفات هات Galaxy A20 أو Galaxy A20e، لذا نترقب تفاصيل مواصفات هواتف سامسونج الجديدة من سلسلة A عند الإعلان الرسمي في مؤتمر 10 من أبريل.

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