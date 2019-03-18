الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 2 مع شاشة Super AMOLED حساسة للضغط

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الموجه في الأساس لعشاق الألعاب، وهو الهاتف الذي يجلب معه تحسينات ملحوظة إلى الشاشة والأداء علمًا أن الشركة الصينية قامت كذلك بتزويد هذا الهاتف بوضع جديد يدعى Ludicrous Mode.

الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش من صنع شركة سامسونج. وبفضل التحسينات التي حصلت عليها هذه الشاشة، فقد تم تقليص زمن الإستجابة للإدخالات إلى 43.5 مللي ثانية، وهذا رقم جيد جدًا بالنسبة لشاشة حساسة للمس. ونظرًا إلى أنها حساسة أيضًا للضغط، فهذا يجعل خاصية Magic Press تتيح لك إمكانية تعيين أزرار على الجانب الأيسر والأيمن من الشاشة والتي يمكن تشغيلها عن طريق الضغط بشكل أكبر على الشاشة. يمكن ضبط قوة الضغط المطلوبة لمستويات مريحة أيضًا.

هذه الشاشة الجديدة تركز أيضًا على الجودة، فهي تمتاز بدقة +FullHd وتدعم تقنية HDR، كما أنها تغطي التدرج اللوني DCI-P3. ولضمان دقة الألوان، توجد أربع مستشعرات للضوء المحيط تساعد معالج الصور الخاص على مراقبة بيئتك وضبط سطوع ودرجة وضوح الشاشة وفقا لذلك.

السطوع النموذجي للشاشة هو 430 شمعة. يقوم Full DC على تجنب مشكلة ومضان الشاشة في مستويات السطوع المنخفض. يوجد أيضًا مولد حركي مشابه لوضع معدل الإطارات العالي في التلفزيونات، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشاشة نفسها يمكنها رفع معدل التحديث إلى أكثر من 60Hz.

الهاتف Xiaomi BlackShark 2 يضم مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام، بحيث يمكنك حمل الهاتف أفقيًا بدون إعتراض الصوت. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi في الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الجديد بتثبيت هوائي على شكل الحرف X، وهو الهوائي الذي يوفر إستقبالاً قويًا بغض النظر عن الطريقة التي تحمل بها الهاتف.

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يمكن الوصول دائمًا إلى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، حتى لو قمت بربط أحد الملحقات على ظهر الهاتف. وبطبيعة الحال، الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الجديد يعمل بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ويستخدم نظام التبريد Liquid Cool 3.0 والذي يعد بخفض درجة حرارة المعالج بنحو 14 درجة مئوية. هناك أيضًا ملحق للتبريد يدعى Cooling Case يساعد على تبديد المزيد من الحرارة، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية أخرى.

وضع Ludicrous Mode يخفف من إختناق درجة الحرارة ويتأكد الذكاء الإصطناعي من أن كل شيء يعمل على نحو صحيح، بما في ذلك المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، والشبكة، وحتى سرعة الشحن. وعلى ذكر ذلك، فالهاتف Xaiomi BlackShark 2 يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 27W.

الهاتف Xiaomi BlackShark 2 الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى الرئيسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية التي تضم عدسة مقربة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

عمومًا، الهاتف Xiaomi BlackShark 2 سيكون متوفرًا للشراء إبتداء من اليوم في الصين بسعر 3200 يوان صيني لنسخة 6GB/128GB، وبسعر 4200 يوان صيني لنسخة 12GB/256GB. وتجدر الإشارة إلى أن كلا النسختين تستخدمان ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X وذاكرة داخلية من نوع UFS 2.1. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم الكشف أيضًا عن الملحق GamePad 3.0، والذي يعمل على تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول على غرار Nintendo Switch. هو يضم منفذ HDMI، فضلا عن أزرار تحكم فعلية في كلا الجانبين.