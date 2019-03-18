الشاشة ستغطي 93.1% من واجهة الهاتف Oppo Reno، وستكون خالية من القُطُوع أو الثقوب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo والذي تأكد رسميًا أنه سيحمل إسم Oppo Reno يتطلع إلى أن يكون هاتفًا ذكيًا فريدًا من نوعه. بالعودة إلى الإعلانات التشويقية والتسريبات السابقة، فهذا الهاتف سيأتي مع كاميرا مقربة توفر تقريب هجين يصل إلى 10x، كما أنه سيضم شاشة Dynamic AMOLED الأحدث من شركة سامسونج، ولكن هذا ليس كل شيء.

اليوم، أوضح لنا نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo أن الشاشة ستغطي 93.1 في المئة من واجهة الهاتف Oppo Reno دون اللجوء إلى القطع أو الثقب من أجل الكاميرا الأمامية. إذا كان هذا الرقم دقيقًا، فهذا يعني بأنه لا ينبغي أن يكون الإطار المحيط بالشاشة في هذا الهاتف بارزًا.

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بالإضافة إلى ذلك، يقول نائب الرئيس أنه لن تكون هناك أي ثقوب في الواجهة الخلفية للهاتف، ولكن نحن بصراحة لا نعرف ما يعنيه بذلك. قد يعني هذا أن الواجهة الخلفية للهاتف Oppo Reno ستكون مغطاة بطبقة زجاجية واحدة خالية من الثقوب، وهذا ما يعني بأن هذه الطبقة الزجاجية ستحمي ظهر الهاتف وعدسات الكاميرات أيضًا في نفس الوقت، ولكن هذا مجرد تكهن في الوقت الراهن.