آبل تزيح الستار رسميًا بهدوء عن الجيل الثالث من iPad Air، والجيل الخامس من iPad Mini

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل بهدوء عن طرازين جديدين من iPad. في الواقع، لقد قامت الشركة الأمريكية بالكشف عن الجيل الثالث من iPad Air، والجيل الخامس من iPad Mini.

جهاز iPad Air الجديد يأتي مع شاشة Retina بحجم 10.5 إنش وبأبعاد تبلغ 4:3 علمًا أن هذه الشاشة تمتاز بدقة تبلغ 1668×2224 بكسل وبكثافة بكسلات تبلغ 264 بكسل في كل إنش. هذه الشاشة مغلفة بالزجاج على غرار لوحيات iPad Pro و iPad Air 2 ولكن على عكس الجيل السادس من iPad العادي. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة تمتاز بتقنية True Tone ودعم التدرج اللوني DCI-P3 الواسع.

وفي الوقت نفسه، يضم جهاز iPad Mini الجديد شاشة بحجم 7.9 إنش وبدقة 2048×1536 بكسل مع كثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش علمًا أن هذه هي أعلى كثافة بكسلات يحصل عليها جهاز iPad. هذه الشاشة مغلفة أيضًا بالزجاج وتمتاز بتقنية True Tone والتدرج اللوني الواسع.

بصرف النظر عن ذلك، يتشابه كلا الجهازين في الجوانب الأخرى. كلاهما يستخدمان المعالج Apple A12 Bionic مع محرك الإهتزاز Apple Neural Engine والمعالج المساعد Apple M12. ويأتي كلاهما أيضًا مع 64GB و 256GB من الذاكرة الداخلية، ومع دعم إختياري للإتصالات الخلوية. كلاهما يدعمان أيضًا الجيل الأول من القلم الإلكتروني Apple Pencil.

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الكاميرات متشابهة أيضًا في كلا الجاهزين، فهما يأتيان مع كاميرات خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4، وكاميرات أمامية بدقة 7 ميغابكسل تستطيع بدورها تصوير الفيديوهات بدقة 1080p على غرار لوحيات iPad Pro الجديدة. ومع ذلك، لوحيات iPad Air و iPad Mini الجديدة لا تحتوي على تقنية التعرف على الوجه Face ID، لذلك حصل كلاهما على مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.

التكنولوجيات اللاسلكية المدعومة متطابقة في كلا الجهازين أيضًا. ستحصل في كلا الجهازين على WiFi 802.11ac مع الهوائي MIMO، والبلوتوث 5.0 و LTE و GPS. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الجهازين يدعمان كذلك تكنولوجيا eSIM الجديدة جنب إلى جنب مع NanoSIM.

iPad Air الجديد سيكلف إبتداء من 499$، في حين سيكلف iPad Mini إبتداء من 399$. كلاهما سيكونا متوفرين باللون الفضي والرمادي والذهبي إبتداء من اليوم. الأسواق التي سيكون بإمكان المستهلكين فيها شراء هذه اللوحيات الجديدة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والمجر وإيرلندا وإيطاليا واليابان واليابان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم عرض هذه اللوحيات كذلك للبيع في الصين (طرز Wi-Fi فقط) وماكاو (طرز Wi-Fi فقط) والمكسيك. المناطق الأخرى بما في ذلك كولومبيا واليونان والهند وفلسطين المحتلة وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند ( طرازات Wi-Fi فقط ) وتركيا ستحصل عليها لاحقًا.

قامت شركة آبل كذلك بإطلاق بعض الأكسسورات الجديدة لهذه اللوحيات الجديدة، بما في ذلك الغطاء الذكي Polyurethane Smart Cover الذي يكلف 49$ من أجل iPad Air و 39$ من أجل iPad Mini، والغطاء Leather Smart Cover الذي يكلف 60$ لجهاز iPad Air. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت شركة آبل كذلك بالكشف عن لوحة المفاتيح الذكية Apple Smart Keyboard لجهاز iPad Air والتي تكلف 150$. وكما هو الحال من قبل، فسوف يكون الجيل الأول من القلم الإلكتروني Apple Pencil متوفرًا بسعر 99$.