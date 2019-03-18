تطبيق Google Gboard لمنصة iOS يتيح الآن إمكانية الترجمة داخل التطبيق

فاطمة أيت طالب - دبي - مستخدمي تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard على أجهزة iOS حصلوا للتو على ميزات جديدة. في الواقع، يمكن الآن للوحة المفاتيح Google Gboard على منصة iOS ترجمة النصوص فورًا أثناء كتابتها.

هذا التحديث الجديد متوفر بالفعل الآن على متجر iTunes App Store ويجلب لمستخدمي iPhone و iPad إمكانية الترجمة المريحة بين أكثر من 100 لغة مدعومة رسميًا مباشرة من لوحة المفاتيح دون الحاجة إلى اللجوء إلى تطبيق الترجمة Google Translate.

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بمجرد تحديث تطبيق Google Gboard، ستلاحظ وجود أيقونة الترجمة في شريط الإقتراحات. يمكنك أيضًا تشغيل الميزة الجديدة بمجرد النقر على زر جوجل. يتم تحديد خيار إكتشاف اللغة المألوف إفتراضيًا ويمكنك دائمًا إختيار اللغات التي تريد ترجمتها يدويًا.