الكشف رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Redmi AirDots، وتكلف 15$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في السنوات الأخيرة، والأن قامت علامتها التجارية الفرعية Redmi بالكشف عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تدعى Redmi AirDots. الشيء المثير للإهتمام في هذه السماعات اللاسلكية الجديدة هي أنها تكلف 99 يوان صيني فقط وهو ما يعادل 15 دولار أمريكي. هذا سعر معقول جدًا لسماعات بلوتوث لاسلكية تمامًا.

من الناحية الفنية، سماعات Redmi AirDots تستند على سماعات Xiaomi AirDots التي كشفت عنها شركة Xiaomi قبل بضع سنوات. وبالتالي، هذا يعني أنك ستحصل على نفس الميزات. وبناء على ما نعرفه حتى الآن، فهذه السماعات الجديدة تقترن بالأجهزة المحمولة عن طريق البلوتوث 5.0 وتضم مكبرات للصوت بقطر 7.2 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فهي تأتي مع معالج للإشارات الرقمية ( DSP ) مدمج لتقليل الضوضاء المحيطة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه السماعات تقوم فعلاً بإلغاء الضوضاء، ولكن الإحتمالات تقول أنها لا تعمل إلا في حالة المكالمات.

هناك عناصر للتحكم حساس للمس فوقها ويمكن النقر مرتين على سطح السماعات لإستدعاء المساعد الرقمي. ووفقا لشركة Xiaomi، فهذه السماعات تعمل حتى مع المساعد الرقمي Siri على iPhone، ومع المساعد الرقمي Google Assistant في هواتف الأندرويد.

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يمكن لسماعات Redmi AirDots أن تعمل لنحو 4 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، ولكن العلبة الخاصة بها تمنحها 12 ساعة إضافية من الإستماع إلى الموسيقى. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن شحن البطاريات المدمجة في سماعات Redmi AirDots نفسها في غضون ساعة ونصف، بينما تحتاج البطارية المدمجة في العلبة إلى ساعتين ليتم شحنها بالكامل. تزن كل سماعة 4.1 جرام فقط.





ستكون سماعات Redmi AirDots متاحة في الصين إعتبارًا من 9 أبريل. يمكنك العثور عليها في المتجر الرسمي للشركة. إنها متوفرة باللون الأسود فقط، وإذا كنت ترغب في الحصول عليها باللون الأبيض، فسوف يتعين عليك شراء Xiaomi AirDots Youth Edition بضعف السعر.