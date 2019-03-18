شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر أبل يتوقف عن العمل فجأة بسبب الآيباد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف متجر أبل على الإنترنت خلال الساعات الماضية، مما أثار شائعات بأن الشركة الأمريكية العملاقة قد تكون على وشك إطلاق الجيل التالى من أجهزة iPad.

ويعرض الموقع حاليًا صورة معلقة لشعار Apple تحتوى على عبارة "Be right back" وبيان: "نحن نجرى تحديثات على Apple Store، عد وتحقق مرة أخرى قريبًا."

ولم توضح الشركة ماهية التحديثات، لكن هناك شائعات عن استعداد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من iPad و iPad Mini ، إلى جانب شاحنها اللاسلكى AirPower الذى طال انتظاره.

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واقترح البعض أيضًا أن إصدارًا جديدًا من iMac قد يكون فى الطريق، وكان يعتقد أن الأجهزة الجديدة سيتم الكشف عنها فى حدث أبل القادم فى 25 مارس.

يذكر أن هناك أقاويل تؤكد أن الشركة تخطط لإطلاق منافس بقيمة مليار دولار لخدمات مثل Netflix و Amazon Prime Video فى حدث 25 مارس، إلى جانب خدمة الاشتراك فى الأخبار.

وبحسب ما ورد ستقدم خدمة بث الفيديو المحتوى الأصلى، وكذلك البرامج التلفزيونية والأفلام من أمثال Nickelodeon و MTV و Vh1.