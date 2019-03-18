شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن iPad Air وiPad mini .. اعرف مواصفات الجهازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل اليوم رسميا عن جهازين جديدين "iPad Air وiPad mini"، والذين يأتيان بمواصفات مختلفة مع تصميم جذاب، إذ يتميز iPad Air بتصميم نحيف جدًا،و iPad mini بحجم أصغر.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن كلا الجهازين يدعمان قلم أبل، ويحملان معالج A12 Bionic الذى كشفت عنه الشركة خلال تقديم هواتف ايفون، وأيباد برو، كما أنه يحتوى على معالج قوى لتسريع الأداء وزيادة كفاءة تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ويأتى جهاز iPad Air بشاشة بقياس 10.5 بوصة، وهى أكبر بنحو 20% من الجيل السابق، كما تحتوى على أكثر من نصف مليون بكسل إضافى لرفع الدقة، فيما يوفر الجهاز تصميم مشابه للنسخ السابقة من iPad بوجود مستشعر البصمة وزر الشاشة الرئيسية على عكس ما رأيناه مع "آيباد برو"، إضافة إلى أنه يوفر أداء أعلى بنسبة 70% من الجيل السابق بجانب 50% سرعة أكبر فى معالجة الرسومات.

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وفيما يتعلق بجهاز iPad mini فهو يأتى بشاشة بقياس 7.9 بوصة، بوضوح أعلى 25% من الجيل السابق، كما يقدم الجهاز أداءً أعلى فى معالجة البيانات بنحو 3 أضعاف، فضلا عن سرعة فى معالج الرسومات بنحو 9 أضعاف بفضل رقاقة A12 Bionic، وأوضحت أبل أنها أطلقت الجهازين فى محاولة لتقديم خيارات أكثر للمستخدمين حول العالم، كما تحدثت عن استمرار وضع الإمكانيات الكبيرة فى أجهزتها، لا سيما دعم تقنيات الواقع المعزز والقلم الذكي.

ومن المنتظر ان تأتى هذه الأجهزة بألوان الفضى والرمادى الفضائى والذهبى، وكلاهما يحملان نسختين من الذاكرة بين 64 جيجا بايت و256 جيجا بايت.