شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ترامب غير متحمس للسيارات بدون سائق ويصفها بالمجنونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكى أن دونالد ترامب ليس من محبى السيارات بدون سائق، إذ كشفت أربعة مصادر أنهم سمعوا ترامب يتحدث من قبل عن قلقه من تكنولوجيا السيارات بدون سائق.

وأوضح أحد المصادر أنه سمع ترامب يتحدث من قبل عن السيارات بدون سائق ويقول: "هل يمكنك أن تتخيل، فأنت تجلس فى المقعد الخلفى، وفجأة تنحرف هذه السيارة فى الزاوية ولا يمكنك إيقاف أى شيء؟ "

وقال مصدر آخر إن الرئيس متشكك فى السيارات ذاتية القيادة، بينما أكد آخر أنه وصف التكنولوجيا أيضًا بأنها "مجنونة".

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وسمع مصدر ثالث ترامب يناقش الموضوع فى ناديه للجولف فى عام 2017، إذ كان يتحدث مع عضو آخر فى النادى متحمسًا لشراء سيارة تسلا، فقال له ترامب وقتها قائلا: "نعم هذا رائع، لكننى لن أحصل على سيارة ذاتية القيادة أبدًا، أنا لا أثق فى أن يقود جهاز الكمبيوتر للقيادة بدلا منى".

وأخبر ترامب أيضا إيلون موسك رئيس شركة تسلا خلال اجتماع للبيت الأبيض مع الرؤساء التنفيذيين لعام 2017 أنه يفضل السيارات التقليدية، مقارنة بتلك المدعومة بنظام القيادة الآلية فى تسلا.